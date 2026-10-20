Simeone y la expulsión de Hjulmand: «Cuando el jugador se tira está cerca de ser expulsado, la imagen condiciona y condena»

El Atlético se lleva de Alemania un resultado que antes de empezar el partido sonaba a poco, pero visto lo visto, es hasta para presumir. Los rojiblancos cuajaron una horrible primera parte, encajaron un gol y disputaron la última media hora con un futbolista menos por la expulsión de Hjulmand. Los de Simeone no lograron su séptima victoria consecutiva, pero rascaron un punto y aprendieron su manual de supervivencia.

«Pasó lo que todos imaginábamos. El Stuttgart fue un equipo duro. Nos obligó a jugar incómodos. Después de su gol, comenzamos a atacar mejor y estar presentes. En el segundo tiempo, hasta la expulsión, estábamos llevando el partido donde queríamos. La expulsión condicionó el plan y nos tuvimos que adaptar. Me encantó el esfuerzo de los jugadores», detalló Simeone.

La expulsión de Hjulmand, tras su planchazo al tobillo de Stiller, cambió el signo del partido. «Fue justa. Les digo a los jugadores que cada vez que se tiran al suelo están más cerca de ser expulsados. Todas las veces que se tiren, va a ser una jugada peligrosa de acabar en expulsión. La imagen condiciona y condena. Los jugadores deben estar más atentos», dijo Simeone.

«Me voy satisfecho con la reacción del equipo a una situación incómoda… El partido estaba abierto y tuvimos que interpretar el partido para controlar el punto que teníamos. El esfuerzo hizo que nos lleváramos un punto. Lo que se vio al final del primer tiempo y en el segundo, con once y con diez, es lo que somos. Un equipo que hace esfuerzos, hay que intentar con nuestras armas cosas importantes para el objetivo que el club quiere», añadió Simeone.

Fue un partido en el que Julián Álvarez se reencontró con el gol tras 174 días de sequía. No veía puerta desde el pasado 29 de abril en las semifinales de Champions ante el Arsenal. «El partido que hizo fue con un esfuerzo físico increíble, trabajó por la izquierda… El gol fue un golazo. Me pone contento por él, le necesitamos. A poco que comience a encontrarse con lo que nos mostró en este partido…», finalizó Simeone.