Rumores de separación entre De Gea y Edurne: la cantante da ‘likes’ a otro famoso futbolista

La relación entre Edurne y David de Gea vuelve a estar en el punto de mira. Después de que durante los últimos días hayan surgido informaciones que apuntan a una posible crisis matrimonial, un nuevo detalle relacionado con la actividad de la cantante en las redes sociales ha vuelto a alimentar los rumores. En esta ocasión, el foco está puesto en los likes que Edurne habría dado a otro conocido futbolista, un movimiento que no ha pasado desapercibido entre los que siguen de cerca la actualidad de la pareja.

La información la ha hecho pública Marta Riesco en El Sótano 09. Según la periodista, Edurne estaría dando me gusta a las publicaciones de un famoso futbolista que no es su marido. Un detalle que llega precisamente cuando su matrimonio con el guardameta español atraviesa según ciertas informaciones difundidas un momento delicado que incluso podría desembocar en una separación.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la identidad del jugador ni sobre el contenido concreto de las publicaciones a las que habría reaccionado la cantante. Tampoco existe ninguna confirmación de que esos gestos tengan un significado sentimental. Sin embargo, la noticia ha vuelto a situar a Edurne en el centro de las especulaciones sobre su relación con De Gea.

Las pistas de la crisis entre Edurne y De Gea

Fue Marta Riesco también quien comenzó a poner sobre la mesa la posibilidad de que la pareja estuviera atravesando una crisis. Según explicó, una persona cercana al entorno de ambos le habría trasladado que no estaban pasando por su mejor momento. A partir de ahí, la periodista recopiló una serie de detalles que habrían llamado su atención.

Uno de los más comentados tiene que ver con Instagram. Edurne y De Gea, que habitualmente interactuaban con las publicaciones del otro, llevarían cerca de un mes sin intercambiar likes. También habría llamado la atención que la cantante haya dejado de lucir públicamente su alianza de casada, algo que, según Marta Riesco, ha ocurrido durante las últimas semanas. A estas señales se sumaría otro cambio en el teléfono móvil de la artista. Edurne habría retirado de la funda una fotografía en la que aparecían David de Gea y la hija que tienen en común, Yanay. Además, una publicación de su hermano habría generado comentarios después de que un usuario escribiera que sentía la separación de ambos, un mensaje que terminó desapareciendo.

La pareja, que se conoció en 2010 y contrajo matrimonio en 2023 en Menorca, tiene una hija en común y ha mantenido durante años una relación bastante discreta. De hecho, ambos han procurado proteger su vida familiar pese a su popularidad y a sus respectivas carreras profesionales. Por ahora, ni Edurne ni David de Gea han confirmado una ruptura ni se han pronunciado sobre las nuevas informaciones. Por tanto, todo el revuelo y los indicios deben entenderse como elementos que han alimentado las especulaciones, no como una prueba de que se hayan separado.