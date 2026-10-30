Reyes del mundo: España arrolla a la República Checa y conquista el Mundial sub-15

España campeón. Una frase extendida a lo largo y ancho de todo el fútbol nacional. La última categoría en añadir el estatus es el combinado sub-16 masculino, que ha conquistado la Copa Mundial y Festival sub-15 de la FIFA. El equipo, dirigido temporalmente por David Gordo, es campeón de la primera edición del torneo con una estela inmejorable. Nueve triunfos en nueve partidos y 39 goles anotados. España reina también en la base del fútbol.

Las categorías formativas acumulan cinco Europeos sub-21, diez Europeos sub-19 y nueve Europeos sub-17. Ahora triunfa la sub-16, que pasó por encima de la República Checa. Tiago Polo adelantó a España de un disparo a la escuadra y Leo Rico sostuvo hasta que en la segunda parte Bruno Fernández amplió la ventaja que Bielsa elevó al cubo tras una combinación con Bernal. Efectividad y contundencia en las áreas, la receta del fútbol.

Cojan aire para leer el currículum completo. España es vigente campeona del mundo masculino absoluto; vigente oro olímpico masculino; vigente campeona de Europa masculina sub-19; vigente campeona del mundo femenino absoluto; vigente campeona del mundo femenino sub-20; y vigente campeona de Europa femenina sub-19. Ahí es nada. Y ahora de la primera edición de la Copa Mundial y Festival sub-15. La secuencia de un combinado español levantando un trofeo es perenne.