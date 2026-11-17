La polémica del racismo sigue siendo un debate en España. Pese al ambiente festivo que se vivió en el Metropolitano en el partido contra Inglaterra, el encuentro estuvo marcado por cierta tensión tras lo sucedido en la previa, con las ruedas de prensa de Luis de la Fuente y Thomas Tuchel como protagonistas. El seleccionador español defendió que en España no existe racismo, en respuesta a unas declaraciones del técnico alemán que no sentaron nada bien en la RFEF. Un debate que fue ganando intensidad en la prensa británica y sobre el que, con las aguas ya algo más calmadas, Santiago Cañizares quiso pronunciarse con especial contundencia contra Tuchel.

En Inglaterra se habló antes del partido de los últimos episodios racistas en campos españoles, especialmente cuando se cantó el «musulmán el que no bote» en Cornellá durante un amistoso contra Egipto. Una acción que derivó en una sanción contra la RFEF y muchas críticas de otros países etiquetando a toda España de ser racista. Tuchel lo recordó y eso cabreó a Luis de la Fuente: «Le decís a Thomas que en España no hay racismo», comentó antes de asegurar que no podía extrapolarse aquel incidente con que toda España tuvo un compartamiento racista contra los musulmanes.

Después de que Inglaterra ganase el partido, Cañizares atacó con dureza el comportamiento de los británicos estos últimos días con España sobre el asunto: «Los incidentes en San Mamés no ayudan, como tampoco ayuda un montón de tonterías. Lo que no podemos es centrarnos en una minoría y decir que esa minoría es la que vale, porque no es una minoría. Un país no es racista cuando sucede eso. Es cuando sucede todo lo contrario. La Constitución nos trata igual a todo el mundo por igual y, por lo tanto, las leyes son por igual», comentó.

«Si hay gente racista, pues sobra de esta sociedad, pero sobra aquí y en todos los sitios. En España tenemos de todo, tanto de lo bueno como de lo malo. La sociedad acepta a los españoles y a los musulmanes. La sociedad lo que no acepta es a la mala gente. Da igual el color de su piel y el DNI», añadió en Cope. Por último, Cañizares dio una conclusión para cerrar el asunto: «La mala gente cada vez la vamos tragando peor, pero no por el color de piel ni por el DNI, ni mucho menos. Pregúntale a un inglés en Madrid qué tal les trata. Si le abren los restaurantes, si les permiten que vengan a hacer una vida normal», zanjó.