Paco González desvela toda la verdad sobre su retirada de la radio: «Quería dejarlo del todo»

Paco González, la voz de toda una generación, dijo adiós hace apenas unos días a una brillante y legendaria carrera en la radio. Su paso por la SER y la COPE ha dejado huella en todo aficionado al fútbol, y su retiro es sinónimo de tristeza para aquellos que no se despegaban del transmisor los fines de semana.

En la visita a El Hormiguero del pasado jueves 22 de octubre, Paco González explicó cómo fue ese proceso de, tras más de tres décadas en los micrófonos, poner punto y final. Una icónica voz que va ligada al fútbol español desde que arrancó en 1992 en la Cadena SER.

«Mi sueño ideal es que, cuando Pepe Domingo dijera ‘yo no hago más’, me fuera yo con él», comenzó Paco en el programa de Pablo Motos. «Nos damos la mano y ‘venga, Pepe, ¿hasta aquí?’, ‘pues hasta aquí’, y que vengan… que tenemos una cantera maravillosa», continuó la leyenda de la radio deportiva.

«Pepe se nos fue hace tres años, y ese momento no era para que yo marchara», dijo acerca de otro icono de los micrófonos, fallecido en 2023. «Al revés, yo me sentía un poco el nuevo papá de mucha gente joven del programa. No de las estrellas como (Manolo) Lama y Juanma (Castaño), pero sí de mucha gente», explicó Paco González.

«Yo ahí ya empecé a pensar: en cuanto esto esté bien y esté enderezado, yo quiero dar un paso al lado. Y quería dejarlo todo, pero entre Lama, que tuvo una idea, y la radio, me dijeron que íbamos a hacer otra cosa», se sinceró en El Hormiguero.

«Esta semana me escribió Carlos Alsina y me dice: vas a rejuvenecer 10 años», dijo entre risas el periodista. «A la gente que es muy inteligente, le creo, pero de momento no he rejuvenecido ni 10 segundos», concluyó sacando el aplauso del público.

Paco González, la voz de una generación

La voz de Paco González ha sido la fiel amiga de cualquier aficionado al fútbol. Con más de 30 años de trayectoria, e icono en las dos cadenas de radio más grandes del país tras su salida abrupta en 2010 de la Cadena SER, el madrileño de 60 años puso punto final a una carrera plagada de grandes momentos.

‘Llevando de la mano’ a toda una generación de grandes periodistas y locutores, la influencia de Paco González en cada bonito recuerdo relacionado con la pelota ha sido espectacular.

Los títulos de la Selección, las Champions League de los equipos españoles, los preciosos momentos que nos ha dejado el fútbol en las tres últimas décadas y una peculiar y única manera de hacer radio dejan a Paco González en el lugar que merece, una persona que cambió la radio deportiva para siempre.