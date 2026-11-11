El motivo que se esconde tras la cinta en la cabeza de Raphinha: se operó de un quiste tras el Clásico

Raphinha se operó de un quiste tras el Clásico que le ha llevado a llevar una cinta en la cabeza este tiempo. El delantero del Barcelona tuvo que pasar por el quirófano para someterse a una intervención en la oreja izquierda, tras recibir un golpe en la cabeza que le provocó una herida. La inflamación le generó fuertes dolores y se le infectó, obligándole a operarse para subsanarlo. La idea del club era que lo hiciera durante este parón internacional, pero el delantero no quería faltar a sus compromisos con Brasil y lo hizo tras la derrota ante el Real Madrid.

De esta manera, el 26 de octubre, Raphinha acudía a operarse del quiste de su oreja. Por ese motivo, en estas últimas semanas ha jugado con una protección en la cabeza. El futbolista se puso una cinta en la cabeza para evitar que la zona estuviera al aire y protegerla de todo tipo de golpes que pueda recibir en ellos. Todo, a pesar de que el Barça le recomendó esperar a que no hubiera competición, durante este parón internacional, para operarse.

Sin embargo, Raphinha quería estar con su selección durante esta ventana. El atacante no quería perderse la concentración de los de Ancelotti después de lesionarse en el Mundial y volver a tener problemas físicos en el primer parón del curso. Eso sí, el Barça ha logrado establecer un acuerdo para la gestión de los minutos que jugará en los dos amistosos de la canarinha contra Japón y Singapur.

Según revela Globo Esporte, el delantero culé tuvo que pasar por el quirófano el pasado 26 de octubre tras el Clásico después de sufrir un golpe en la oreja que le causó una herida y generó un quiste. La decisión de Raphinha de operarse en ese momento fue, precisamente, para evitar que su recuperación le impidiese viajar a Asia con Brasil y estar a disposición de Ancelotti para estos compromisos.

Debido a que se encontraba en medio de la competición, no podía someterse a ningún tratamiento médico para paliar el dolor, por lo que sólo podía someterse a una operación y, mientras tanto, a drenajes periódicos. Por ese motivo, decidió remediarlo en cuanto pudo y tras el Clásico parecía la mejor opción. El jugador pudo así aprovechar los días entre el partido contra el Real Madrid y ante el Alavés –al no haber Champions entre medias– para recuperarse y llegar a los siguientes encuentros en perfectas condiciones.

Desde entonces, el brasileño ha jugado con una cinta en la cabeza. Se ausentó en los primeros entrenamientos, pero llegó a tiempo para jugar contra el Alavés, donde hizo un doblete, así como contra el Aston Villa. Cuatro goles en esos dos partidos tras someterse a la intervención a los que se suma otro encuentro en el que también sumaron la victoria, el último liguero ante el Atlético de Madrid.