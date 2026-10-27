Luis Enrique se moja sobre su equipo: «Todos sabéis que soy culé pero como soy un profesional me alegro de la victoria de mi equipo»

Luis Enrique Martínez (Gijón, 8 de mayo de 1970) es el entrenador del momento en el fútbol mundial después de ganar dos Champions League de forma consecutiva con el PSG. Hace unos días volvió a demostrar la supremacía futbolística de su equipo después de vencer al Barcelona en el Parque de los Príncipes y demostrar que sigue siendo el mejor equipo del mundo a día de hoy. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre Luis Enrique y su devoción por el Barcelona.

«Todos sabéis que soy culé, pero como soy un profesional, me alegro de la victoria de mi equipo». Esto dijo Luis Enrique minutos después de vencer de forma clara al Barcelona (4-2) en el partido de la tercera fase de la Liga de Campeones disputado hace unos días en el Parque de los Príncipes. Más que por los tres puntos, la victoria constató que el equipo parisino sigue siendo el mejor del mundo a día de hoy. Todo ello después de ganar dos Champions League de forma consecutiva y camino de la tercera.

Luis Enrique se ha consagrado también como el mejor entrenador de clubes del mundo después de marcharse de la selección española con mal sabor de boca tras caer contra Marruecos en los octavos de final del Mundial 2022 de Qatar. Tras este tropiezo, el PSG le dio la oportunidad de volver a un grande del fútbol europeo y, después de un año en el que tuvo que lidiar con el fin de Mbappé y cayó en semifinales de Champions, finalmente el asturiano ha logrado triunfar en París.

Luis Enrique es la bestia negra del Barcelona

Luis Enrique también tuvo unas bonitas palabras hacia el Barcelona en la previa del partido que volvió a enfrentarles a los culés, a los que ya eliminó en cuartos de final de la Champions League en su primer año en el banquillo del PSG. «Soy socio del Barça, fui jugador y entrenador, tengo una relación increíble con Cataluña, mi mujer y mis hijos son catalanes. Pero soy entrenador del PSG», dijo tras ser cuestionado sobre el Barcelona en la rueda de prensa previa al partido.

«Al principio me costaba jugar contra el Barça, pero me empiezo a acostumbrar e intento aprovechar al máximo enfrentarme a un rival único, que juega como nosotros y con jugadores de mucha calidad, un equipo que no da patadas, que tiene unos valores muy claros, el equipo más parecido a este PSG actual», afirmó un Luis Enrique que con la victoria del pasado martes firmó un récord histórico contra el Barcelona.

Y es que el entrenador español se ha convertido en la bestia negra del Barcelona tras sumar tres triunfos consecutivos contra el equipo de su corazón en la máxima competición europea. Sólo Julian Nagelsmann había conseguido hasta la fecha enlazar tres victorias contra el conjunto culé en la máxima competición europea.