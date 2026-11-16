Lorenzo Musetti, tenista, sobre Zverev: «Merece el puesto de número uno del mundo, sin duda, y me alegro por él»

Alexander Zverev (Hamburgo, 20 de abril de 1997) busca esta semana en Turín su tercer título en las ATP Finals 2026 para poner el broche de oro a un año brillante en el que ha aprovechado las bajas por lesión de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner para consolidarse como el número 1 de la ATP. El tenista alemán ha ganado en los últimos meses los dos únicos grandes de su carrera, Roland Garros y el US Open. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral de Lorenzo Musetti sobre Alexander Zverev.

«Creo que Zverev merece el puesto de número uno del mundo, sin duda, y me alegro por él de que finalmente haya conseguido dos títulos de Grand Slam y el N.º 1», esta fue la reflexión viral hace unas semanas de un Lorenzo Musetti que también dejó claro que: «En cuanto a nivel, creo que no hay duda de que, si todos están en su mejor momento, Sinner y Alcaraz siguen demostrando que son los rivales a vencer».

Lorenzo Musetti ha sido testigo de primera mano de la sensacional temporada de un Alexander Zverev que ha sabido aprovechar el vacío que han dejado Carlos Alcaraz y Jannik Sinner para consolidarse como nuevo número 1 del mundo de la ATP. El tenista alemán ha sumado en este año 2026 los dos únicos grandes de toda su carrera tras levantar el título en Roland Garros y el US Open. En esta temporada ha ganado sólo estos dos títulos y un total de 15 millones de dólares antes de la disputa de las ATP Finals 2026.

Zverev al asalto de las ATP Finals

Alexander Zverev llega a las ATP Finals 2026 como el gran favorito al título después de los dos grandes conquistados este año, además del número 1 del mundo de la ATP. Carlos Alcaraz será su gran rival en el torneo que se disputa desde el domingo hasta el próximo domingo 22 de noviembre, en el que tendrá lugar la gran final en el Inalpi Arena de Turín. Los dos grupos están repartidos de la siguiente manera:

Grupo John McEnroe

Alexander Zverev

Ben Shelton

Arthur Fils

Rafael Jódar

Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz

Daniil Medvedev

Flavio Cobolli

Frances Tiafoe

Alexander Zverev saldó con victoria su debut en el torneo de maestros ante el español Rafa Jódar, al que derrotó por un doble 6-4 en una gran puesta en escena del número 1 del mundo en su primer partido en el grupo John McEnroe. En total, Zverev firmó 10 aces y aseguró el 81% de los puntos que puso en juego con primeros saques, todo para establecer en 19-12 su balance en el torneo. Con ello, selló su segundo triunfo en sus dos partidos frente al español, al que también superó este año en cuartos de final de Roland Garros.

Las fechas de las ATP Finals

Por lo que respecta a las fechas de las ATP Finals 2026, así será el calendario de un torneo en el que se clasifican dos tenistas de cada grupo y que disputan las semifinales al mejor de tres sets. Todo antes de la gran final que se disputará este domingo 22 de noviembre. Así es el calendario: