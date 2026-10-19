La IndyCar llega a España: Montmeló acogerá una carrera del calendario a partir de 2027

El Circuito de Barcelona-Cataluña se ha movido con rapidez para paliar la pérdida de su cupo asegurado en el calendario de Fórmula 1. El trazado barcelonés ha alcanzado un acuerdo con la IndyCar para albergar una carrera del certamen estadounidense a partir de julio de 2027. A falta de confirmación oficial, Montmeló se convertirá en el primer circuito de IndyCar que acoge una prueba desde 2013. El principal atractivo del desembarco de la competición más prestigiosa del motor norteamericano en España será la presencia de Álex Palou.

El pentacampeón de la IndyCar Series, además, correrá en casa ante los suyos. Nacido en el municipio barcelonés de Sant Antoni de Vilamajor, Palou competirá por primera vez en territorio español y europeo. El piloto catalán contará con la motivación de brindar una victoria al público de España y expandir la pasión por la IndyCar en su país.

Esta noticia supone un impulso para el futuro cercano del Circuito de Barcelona-Cataluña. La inclusión permanente de Madring como representante español y sede del GP de España ha desplazado a Montmeló a la alternancia con el trazado belga de Spa-Francorchamps hasta el año 2032. Por tanto, en 2027 la Fórmula 1 no contará con su parada habitual en Barcelona. Sí lo hará la IndyCar, que desembarca en Europa por primera vez en dos décadas después de su última experiencia en Assen (Países Bajos) en 2007.

Álex Palou, el gran reclamo de la IndyCar

El acuerdo entre el trazado barcelonés y la IndyCar, adelantado por El Periódico, garantiza la incorporación de Montmeló al calendario de la competición estadounidense a partir de 2027. El anuncio oficial está previsto para los próximos días y convertirá a Barcelona en la primera ciudad fuera de Norteamérica en albergar una prueba desde 2013. La IndyCar cuenta con 17 carreras en su actual calendario, y se desconoce qué trazados incluirá el próximo año. En 2026, la IndyCar únicamente abandonó Estados Unidos para el GP de Markham, en Canadá.

Entre las citas obligadas de cara a 2027 y los próximos años estará el Circuito de Barcelona-Cataluña tras este acuerdo multianual entre ambas partes. Un 2027 en el que Álex Palou buscará su sexto campeonato, el cuarto consecutivo tras imponerse en las tres últimas ediciones. Una de las principales motivaciones del piloto español será imponerse en una prueba de IndyCar, por primera vez en su carrera, en territorio español y europeo.