Gonzalo Valdivia, director deportivo del Sporting Hortaleza: «Volver a Tenerife no es un campo neutral»

El duelo de previa de Copa del Rey entre el Sporting Hortaleza y el Atlético Unión Güímar se ha convertido en los últimos días en motivo de conversación en España. Los lamentables incidentes ocurridos en territorio canario el pasado domingo obligaron a suspender el partido y ahora todo el país está pendiente de ellos. Sobre todo en Sevilla, próximo rival en el torneo del KO contra el ganador. Gonzalo Valdivia, director deportivo del cuadro madrileño, atiende a OKDIARIO tras conocer la resolución del juez de competición que les obliga a volver a Tenerife. No están contentos, pero están algo más tranquilos sabiendo que la seguridad será mayor.

Pregunta.- ¿Cuál fue vuestra reacción tras conocer la resolución y saber que jugaríais en Tenerife el domingo a puerta cerrada?

Respuesta.- Yo primero recibí un escrito acerca de nuestras alegaciones y las alegaciones del Atlético Unión Güimar, en las que eran desestimadas las dos, tanto nuestra parte como la suya. Nosotros pedíamos el partido ganado y ellos pedían el partido ganado y eso fue desestimado por ambas partes. Y una hora y media después me llega ya la resolución oficial donde dice que se juega en Tenerife, en un campo que está como a 50 minutos y que es el domingo a las 12:00. Un poco de sorpresa, pero bueno…

P.- ¿Qué opina el Sporting Hortaleza de esta resolución? Obviamente, vosotros queríais otra cosa…

R.- Nosotros tenemos 48 horas desde el martes a las 22:00 horas para hacer un recurso. Lo hemos hecho, obviamente lo hemos hecho, pero nosotros lo que queríamos en verdad era o ganar el partido o que se juegue en un campo neutral. Pero para nosotros no es un campo neutral volver a Tenerife. El acta lo que recoge es el problema fuera del estadio. Dentro pasan cosas, se tira una botella, le meten un bofetón… pero no es lo que nos llega a intimidar como las piedras y los huevos que nos tiraron fuera. Y esto lo acepta el juez de competición. Señala que hay un hecho de gravedad fuera del estadio. Si tú ves un hecho de gravedad, no nos vuelvas a mandar a la misma ciudad donde ha habido un hecho de gravedad. Porque dentro del estadio a mí me queda claro que esta vez va a estar controladísimo, que va a ser a puerta cerrada, pero seguimos estando en Tenerife y vamos a estar en un hotel y vamos a estar en un aeropuerto y vamos a estar de camino a un campo de nuevo en la misma ciudad. Hemos mirado y son 45-50 minutos en coche de donde jugamos al nuevo campo. Entonces, si alguien quiere… Y te lo digo, me han pasado muchas capturas de redes sociales donde dicen ‘a puerta cerrada jajaja’, ‘va a ir más gente que la anterior vez’… O sea, ya están intentando intimidar de nuevo. También te digo que nos ha escrito la Guardia Civil para decirnos que esto no es nombre de la Federación, sino en nombre de Tenerife, porque se ve manchado por este tipo de cosas. Nos van a acompañar en el aeropuerto, en el hotel y en el campo. Nos han dado una tranquilidad.

P.- Se va a reforzar la seguridad para este partido.

R.- Sí. Y por lo que me han transmitido, yo te digo la verdad. Fuera de que no queremos ir a Tenerife, y que es una resolución que nos deja un poco a medias, sí me han transmitido una seguridad que no me transmitieron la semana pasada. Yo ahora sí voy con la seguridad de que el dispositivo de Guardia Civil o de policía va a ser lo suficientemente grande para estar tranquilos.

P.- Vuestra primera misión era no volver a Tenerife.

R.- Nosotros lo que hemos planteado es otra isla. En Gran Canaria. Ya no es Tenerife. O Andalucía. Porque mucha gente decía, estos se van y encima quieren jugar en Madrid. No. Nosotros sabemos que si se juega, no se debe jugar en Madrid. Pero se puede jugar en Gran Canaria o Andalucía. Algo que esté en un punto intermedio. Los chicos tienen miedo a la experiencia que han vivido. Y regresar a Tenerife es volver a vivirlo todo. Y que ha sido hace cuatro días. La sorpresa para ellos es ‘puff, tenemos que regresar a Tenerife’.

P.- ¿Tenéis miedo de volver a jugar en Tenerife?

R.- Te hablo como opinión personal. Yo estuve allí y volveré a ir. Yo no tengo miedo por lo que me ha transmitido la Guardia Civil. Están un poco todos para ver cómo va a ser realmente el dispositivo de seguridad, que se cumplan las garantías… Yo la verdad que miedo no tengo. Si te puedo decir una palabra, pues voy un poco incómodo.

P.- ¿Han vuelto a recibir amenazas vuestros jugadores por redes sociales?

R.- Que yo sepa, no. Más que amenazas directas, he visto comentarios. A mí personalmente sí me han escrito por redes sociales, diciéndome rata, pero no es una amenaza de te vamos a partir las piernas. Insultándome. Yo me he cambiado la cuenta con el nombre y se acabó. No me han transmitido los jugadores en ningún momento que estén recibiendo nada del estilo.

P.- Volver a enfrentarse al Güímar genera el mismo problema después de lo visto la semana pasada. ¿Se va a producir esa misma violencia desmedida sin público?

R.- Tenemos la misma duda. El partido de ida no fue bronco, fue lo siguiente, con cuatro rojas para ellos. Tenemos la duda de si van a tener que cambiar ese chip que tienen, que creo que es el que han adoptado desde el primer momento y creo que es lo que ha hecho que esto vaya un poco en la línea en la que ha ido. Pero creemos que hay tantas miradas puestas en un partido que no las debería tener… que creo que va a ser bastante más tranquilo. Ahora, sí es verdad que el que pega el botellazo es un jugador de los expulsados. Entonces yo lo único que espero es que en la reunión impere el sentido común. Los sancionados no van al campo porque, encima de que está sancionado, hay un vídeo… Para mí, lo que le pasó al capitán y al preparador físico fue como la gota que colmó el vaso, pero el miedo por los 50 o 40 encapuchados que estaban en el fondo de la portería era latente.

P.- Va a estar casi toda España pendiente de este partido.

R.- Yo creo que hay tantas miradas puestas sobre este partido, y además que ya se sabe que es el Sevilla y eso también genera… Creo que va a haber mucha gente viéndolo y creo que esta vez, y espero de verdad, o sea, yo no quiero tener ni un problema con el Güímar y no lo quisimos tener en la ida. Yo traté muy bien al club, que era el responsable de tratarlos bien, y yo lo que quiero es que esto acabe, que gane el que mejor lo haga el domingo en el campo y se acabe esto porque ha sido una pesadilla. Yo creo que para los dos. Incitada por uno de los dos lados, pero ha sido una pesadilla. No ha tenido mucho sentido.

P.- ¿Ha podido hablar con el Atlético Unión Güímar desde el pasado domingo?

R.- La verdad es que no ha habido ni un solo acercamiento entre clubes. Yo he preferido no escribir ni nada porque tampoco le veo mucho sentido. No he recibido ni un mensaje, pero tampoco pensaba que me lo iban a dar. Porque yo la relación que tenía con el presidente… Él es jugador, y el día del partido estaba calentando. Al inicio yo respeté su faceta de jugador. Pero cuando esto fue a más, yo esperé un acercamiento por su parte. Y no hubo ni un cruce de miradas. Y yo en la ida salí a recibir al bus, les di bocadillos y fruta. Entonces sí, esperé algo más. Pero ya después de todo el problema, imaginé que no iba a haber una conversación.

P.- ¿Habrá algún acercamiento de aquí al domingo?

R.- Yo creo que no. Y creo que el domingo tampoco. Porque como es jugador… Yo acompañaré a los chicos al vestuario, veré que todo esté bien y me iré a la grada con las cuatro personas que habrá ahí. Porque es puerta cerrada. Acabará, bien o mal. Y nos iremos.

P.- ¿Qué opina de la versión que da el otro club sobre las agresiones?

R.- Sí, mira, te comento. En la primera, que es la del capitán, al capitán se le acerca un jugador de estos que está sancionado o cuerpo técnico, uno de los dos, y le mete un bofetón, y ahí se retira y viene otro y le tira una botella. ¿Qué pasa? Que la botella le cae primero a un miembro del cuerpo técnico de ellos y después al capitán. Pero claramente no va a venir un jugador suyo a tirar una botella a su entrenador. Me refiero a un miembro del club. Entonces esa versión es hasta graciosa. Pues no, se la tiró al nuestro, pero dio la casualidad de que rebotó en la cabeza de uno y le cayó al nuestro. Y la pelea entre cuerpos técnicos. Es cierto que el nuestro se ve dando un puñetazo y lo da, y no tengo ningún problema con decirlo, pero claro, viene de un puñetazo previo y de un jalón de oreja. Bueno, ellos tienen el video y ya está. Nadie después de estar amenazado, después de ver que hay poca seguridad, que está yendo con miedo, va a ser tan kamikaze de llegar al campo y pegarle al entrenador. Hay 1200 personas, 40 encapuchados, cinco guardias civiles y estamos diciendo que no queremos jugar porque tenemos miedo… También están hablando mucho acerca de que en nuestro campo lo recibimos mal, de que tiraron proyectiles y piedras, y es totalmente falso. Yo alucino.

P.- El que gane se medirá al Sevilla…

R.- Yo creo que ese va a ser el mensaje, no solamente de la dirección deportiva, sino que creo que es el mensaje del entrenador, que al final ya no es por orgullo, no es por todo lo que nos ha pasado, sino también es por cumplir un sueño. Es jugar con un campeón de Europa. Es un sueño para los chicos. Si toda la seguridad está garantizada, espero que lo hagan bien. Ellos son los que van a disfrutar si jugamos contra el Sevilla. Y se lo merecen más que nadie. Espero que se pueda jugar con el Sevilla y sería lo que te digo, un sueño para ellos, un sueño para el club, un sueño para el barrio.