Fran Sol reconoce que «un jugador en activo muy famoso» ha donado 10.000 euros a la familia de Jesús de Miguel

Fran Sol inició una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la familia de Jesús de Miguel, en la que se ha superado la barrera de los 100.000 euros y destaca el anonimato de uno de sus grandes donantes. El delantero del Hércules ha desvelado que «un futbolista muy famoso» está detrás de la contribución anónima de 10.000 euros a la familia del fallecido. Una cantidad sólo superada por Karl Chtistian Septien, dirigente del Cádiz que ha aportado 15.000 euros.

La identidad del segundo mayor donante de la familia de Jesús de Miguel había sido una de las grandes incógnitas del crowfunding ideado por Fran Sol. Como promotor de esta campaña, el ex futbolista del Tenerife, entre otros equipos, tiene acceso a los datos de los contribuyentes a través de la plataforma empleada para este fin. «Es una persona del mundo del fútbol, un futbolista muy famoso que está en activo. No voy a decir su nombre porque él quiere mantener el anonimato y quiere que hable el gesto, no quien lo hace», ha señalado Fran Sol.

Entre los donantes conocidos están nombres relevantes del fútbol español como Pedro Porro, Álvaro Morata, Álex Baena, Borja Iglesias o Álex Remiro. Fran Sol ha querido destacar el mero gesto de todos los que han contribuido, más allá de la cantidad aportada. «Todo el mundo se fija en los que han puesto 1.000, 2.000 o 3.000 euros, pero también hay que darle valor a los que ponen cinco, 10, 15 o 20. Cada uno pone lo que puede» ha zanjado al respecto el delantero.

Fran Sol contactará con la familia de Jesús de Miguel

La iniciativa impulsada a través de GoFundMe ha superado los 100.000 euros menos de una semana después de su lanzamiento. La cercanía de los trágicos hechos que derivaron en el fallecimiento de Jesús de Miguel han aplazado la comunicación de Fran Sol con la familia del jugador del Tenerife. «Creo que es poco pronto todavía. Ya estoy en contacto con algunos integrantes del Tenerife que me van a ayudar para poder transferir todo el dinero a su familia cuanto antes», ha reconocido en una entrevista con Fanplay.

La campaña para ayudar a la familia de Jesús de Miguel sigue activa y sumando donaciones de cara a asegurar el futuro de su entorno más próximo. Fran Sol ha explicado que quiso transformar las innumerables muestras de cariño al jugador en un gesto tangible con su familia. Además, ha añadido que, al compartir posición con el jugador y haber jugado también en el Tenerife, la tragedia le afectó de manera más personal.