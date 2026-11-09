El Tenerife vuelve a los entrenamientos seis días después de la muerte de Jesús de Miguel

El Tenerife ha vuelto este lunes a los entrenamientos seis días después del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel tras un golpe fatal de Owono en su pecho durante el partido de hace una semana contra el Andorra. El equipo canario ya prepara con la mayor normalidad posible, dentro de las circunstancias, su próximo partido contra el Ceuta el fin de semana que viene.

«La plantilla blanquiazul regresa a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Tenerife Javier Pérez», publicó el Tenerife a través de sus redes sociales en la mañana de este lunes.

La plantilla del Tenerife estuvo el pasado jueves en el funeral de Jesús de Miguel en Navahermosa (Toledo) y el sábado en el homenaje que le brindó el club canario en el Heliodoro con toda la afición presente. Tras una semana de mucho dolor, el equipo ha vuelto al trabajo y a la realidad.

De esta manera, el Tenerife ya está preparando su vuelta a los terrenos de juego después de la semana más dura de sus vidas. Recibirán en el Heliodoro al Ceuta el próximo domingo 15 de noviembre a las 14:00 horas.