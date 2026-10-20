España también triunfa en tenis femenino: Bucsa se clasifica a las WTA Finals

Cristina Bucsa ha rubricado su clasificación histórica para disputar, por primera vez en su carrera, las WTA Finals en el cuadro de dobles. El torneo de maestras, que cita a las ocho mejores duplas del curso del 8 al 15 de noviembre en Indian Wells (Estados Unidos), contará con la presencia de la jugadora cántabra, quien formará tándem con la estadounidense Nicole Melichar-Martinez. De este modo, Bucsa se convierte en la octava tenista española que accede al prestigioso certamen de final de campaña.

A este evento acudirán situadas como el quinto binomio del ranking anual, tras completar un ejercicio en el que se coronaron en el WTA 500 de Guadalajara y alcanzaron el duelo decisivo en el WTA 1000 de Roma. De forma conjunta, se metieron en semifinales dentro del WTA 1000 de Indian Wells y firmaron los cuartos de final en el US Open.

Bucsa registra hoy en día su cota más alta en el escalafón global de dobles, situándose en el puesto 13. A lo largo del año ha cosechado asimismo el trofeo del WTA 500 de Mérida al lado de la china Xinyu Jiang y fue subcampeona en el WTA 500 de Brisbane con la australiana Ellen Perez. Todo este rendimiento cobra mayor relevancia al considerar que estuvo dos meses fuera de la competición a causa de una dolencia en la muñeca producida durante Roland Garros.

Octava española en las WTA Finals

Transcurrieron nueve años sin que una tenista española lograra el pase para el torneo de maestras de dobles. La precedente en conseguirlo fue María José Martínez en 2017, cuando compitió junto a la eslovena Andrea Klepac en Singapur. Aquella supuso la segunda presencia de la murciana, tras haber obtenido el campeonato en 2009 con Núria Llagostera, la única dupla 100 % española que se ha alzado con el triunfo.

Previamente, Arantxa Sánchez disputó seis definiciones por el título, saliendo victoriosa en dos ediciones (1992 y 1995) al lado de las checas Helena Suková y Jana Novotná. Por su parte, Virginia Ruano se proclamó vencedora en 2003 junto a la argentina Paola Suárez.

Las contendientes más recientes en disputar la gran final fueron Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, quienes cayeron en el choque decisivo de 2015 frente a la suiza Martina Hingis y la india Sania Mirza. Asimismo, Anabel Medina obtuvo su clasificación en la versión de 2008 junto a Virginia Ruano, alcanzando la ronda semifinal.