El entrenador de Dinamarca revela el duro momento de Christensen con las lesiones: «Lo tenía casi llorando al teléfono»

Andreas Christensen no ha tenido suerte con las lesiones en las últimas temporadas. El central danés del Barcelona, que parece estar disponible de nuevo para Hansi Flick, ha lidiado con continuos problemas que le han dejado fuera de los terrenos de juego.

El ex del Chelsea regresó al campo en el duelo ante el Atlético de Madrid del pasado domingo 8 de noviembre tras más de dos meses sin poder jugar. Una vuelta que le ha obligado a tomar una decisión para encontrar ritmo y regularidad. Christensen ha renunciado a ir con Dinamarca en este parón de selecciones.

Según ha explicado Brian Riemer, seleccionador danés, el central azulgrana ha decidido no ir a los encuentros ante Portugal y Noruega de la primera fase de la UEFA Nations League. «Ama a la selección danesa. Ayer por la noche tenía casi a un hombre llorando al teléfono, porque está muy frustrado y disgustado por esta situación», comentó Riemer sobre un Christensen desolado que pensaba en su recuperación.

En unas declaraciones recogidas por el diario local Tipsbladet, Riemer dejó claro que el central quería volver a la selección, pero que le comunicó no estar aún preparado físicamente para el esfuerzo que requieren los compromisos nacionales. «Ha considerado que no está preparado y, por eso, ha tenido que renunciar. En el estado en el que se encuentra su cuerpo ahora mismo… no se siente preparado para jugar partidos internacionales», explicó.

Una decisión que el mismo técnico dejó claro que no venía del Barça, sino del propio jugador. «No podemos encargarnos de su recuperación en la concentración», explicó Riemer. La vuelta de Andreas Christensen a Dinamarca tendrá que esperar. La selección danesa se encuentra en segunda posición del Grupo D con seis puntos de los 12 posibles, solo por detrás de Portugal (12).

Un resultado sensacional en los primeros cuatro partidos de la Nations League, mirando por el retrovisor a selecciones del calibre de Gales (3) y una Noruega (3) que está decepcionando de momento en sus últimos compromisos continentales.

La figura de Christensen para Flick

Con las severas bajas en la defensa de Hansi Flick (Jules Koundé, Xavi Espart, la intermitencia de Eric García…), el zaguero puede ser importante en los próximos compromisos y necesita un ritmo óptimo en un calendario cada vez más apretado.

Pudo tener 20 minutos en el Metropolitano en el duelo que decidía quién se marchaba líder de la Liga al parón, y será un recurso vital para Flick desde el banco. Los azulgranas, que han sufrido bajas en la defensa (y lateral derecho), esperan tener a sus efectivos a punto, y Christensen ‘sacrifica’ su compromiso nacional para recuperarse del todo.

Con su experiencia y veteranía en la élite, el central danés puede ayudar a los más jóvenes de un Barça que ha comenzado de manera espectacular la temporada, mandando en el campeonato doméstico.