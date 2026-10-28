Así es la vida de Isack Hadjar, piloto de F1: edad, nacionalidad, quién es su padre, cuánto cobra…

Isack Hadjar es uno de los jóvenes más prometedores de la Fórmula 1. El piloto aprobó con nota en su año rookie, donde consiguió su primer podio con Racing Bulls. Su evolución en la máxima competición no ha frenado, ya que ascendió a Red Bull y actualmente compite junto a Max Verstappen. Tras el Gran Premio de Estados Unidos, se encuentra en la octava posición del Mundial con 105 puntos y dos podios.

El franco-argelino es especialmente carismático, con un carácter amistoso fuera del monoplaza, pero un gran temperamento cuando está en pista, algo que demuestran sus múltiples cabreos e insultos por radio. Esta temporada se ha perdido tres Grandes Premios por culpa de una fractura en la muñeca, que sufrió mientras practicaba boxeo.

Cuántos años tiene Isack Hadjar

El piloto nació el 28 de septiembre de 2004, tiene 22 años y es una de las mayores promesas de Red Bull. Su ascenso a la escudería de Milton Keynes demuestra la confianza del equipo en su proyecto. Pese a su juventud, ha estado muy cerca de conseguir su primera victoria en el Gran Circo y acumula varios podios en la máxima categoría.

De dónde es Isack Hadjar

Isack Hadjar nació en París, Francia. Además, tiene raíces argelinas por parte de su familia. El piloto compite bajo la bandera francesa y es uno de los mayores representantes del país, junto a Pierre Gasly y Esteban Ocon.

Trayectoria de Hadjar

El franco-argelino dio sus primeros pasos en el karting. Después de mostrar un gran rendimiento, saltó hasta la competición de monoplazas en 2019. Desde ese momento, pasó de la Fórmula 4 francesa a la Fórmula 3, donde terminó cuarto en 2022. El piloto consiguió el subcampeonato de la F2 con Campos Racing. Estas actuaciones le catapultaron hasta la F1, concretamente a Racing Bulls. Gracias a un gran año rookie con podio incluido, ascendió a Red Bull y actualmente compite con Max Verstappen.

Quién es Yassine Hadjar, padre de Isack

Yassine Hadjar es un físico cuántico de origen argelino que se trasladó a Francia cuando era joven. Ha sido una figura fundamental en la carrera deportiva de su hijo, desde sus primeros años en el karting. Además, llegó a ejercer como mecánico para ayudarle a competir. Como homenaje, Isack lleva fórmulas matemáticas en su casco.

Cuánto dinero gana Hadjar

El salario de Isack Hadjar ha crecimiento de forma muy considerable desde su llegada a la Fórmula 1. Durante su primera temporada con Racing Bulls, se estimaba que cobraba alrededor de 900.000 euros anuales. Sin embargo, su ascenso a Red Bull también ha tenido un impacto en su bolsillo. Según RacingNews365, su sueldo en 2026 ronda los cinco millones de dólares anuales. Estas cifras varían en función de las primas por resultados y otros acuerdos comerciales.

Quién es la novia de Hadjar

La vida sentimental de Isack Hadjar es uno de los aspectos poco conocido del piloto francés. Sin embargo, es muy difícil mantener la vida fuera de la pista alejada de los focos. Algunas publicaciones le han relacionado sentimentalmente con la influencer Lauren Fitzsimmons, aunque no existe una confirmación pública del propio piloto.