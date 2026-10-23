Ángel Torres explota contra Bordalás: «No entiendo qué hace aquí… tiene la cara como el cemento»

El Getafe vive una situación muy tensa tras las declaraciones de José Bordalás posteriores a la sonrojante goleada (2-5) encajada ante el Lugano en la Comference League. El técnico acusó al club de incumplir sus promesas y criticó el bajo nivel de la plantilla confeccionada este verano. No ha tardado en recibir respuesta por parte del presidente azulón, Ángel Torres. El dirigente ha cargado contra Bordalás, al que ha acusado de «tener la cara como el cemento» por sus declaraciones.

La rueda de prensa del técnico del Getafe tras la derrota de los suyos en la tercera jornada de la fase de liga de la Conference League ha provocado un terremoto en el club. No sólo cuestionó el resultado en caso, también la imagen mostrada por el equipo. «El Lugano es un equipo de Segunda División aquí en España, con todo el respeto, y nos ha hecho cinco goles y eso no lo podemos permitir», espetó Bordalás tras un encuentro en el que ha llegado a la conclusión de que no puede «dar descanso» a los titulares por el bajo nivel del resto de la plantilla.

El técnico valenciano señaló al club, al que acusa de incumplir lo prometido el pasado verano cuando firmó su renovación por dos temporadas más. «No merezco esto, me siento engañado porque no se ha cumplido lo que se me ha prometido año tras año y estoy enojado», sentenció en sala de prensa. Unas palabras que, como es lógico, no ha sentado nada bien en la directiva del Getafe. Ángel Torres le ha abierto la puerta de salida a su entrenador: «Ha firmado porque ha querido. De todas maneras, tiene la puerta libre. Si tan malos somos, qué le vamos a hacer… esto es el Getafe».

El presidente del club ha atendido a la Cadena SER esta mañana, en sus primeras palabras tras las incendiarias declaraciones de José Bordalás en la noche del jueves. «Lo que no entiendo es qué hace aquí si está a disgusto y ya lo sabía. Vamos, decir que le he engañado… hay que tener la cara como el cemento para decirme eso, después de 30 años aquí», ha respondido Ángel Torres a su entrenador. El dirigente azulón también ha pedido que Bordalás «respete a los futbolistas, como ellos a él» y ha calificado la plantilla del Getafe como «la mejor» de la historia del club.

La goleada ante el Lugano: mucho más que una derrota

El presidente del equipo del sur de Madrid ha querido quitar importancia a las declaraciones del técnico después de su respuesta. Ángel Torres ha asegurado que no se va a tomar ninguna medida contra Bordalás por sus palabras, ya que no suponen «ningún drama» en estos momentos. «Ahora los futbolistas le van a demostrar que está equivocado. Lo que hay que hacer es ganar en Bilbao», ha zanjado sobre el tema.

💥 Ángel Torres responde a las palabras de Bordalás en DECLARACIONES EXCLUSIVAS a la @La_SER: 🫵🏼 «Tiene la CARA MÁS DURA que el cemento y, si no quiere seguir, tiene la PUERTA ABIERTA» 😤 «Lo que tiene que hacer es RESPETAR a los jugadores como ellos le respetan a él» 📹 @OscarEgido — El Larguero (@ellarguero) October 23, 2026

El dirigente azulón emplaza a los suyos al encuentro que disputan este domingo, a partir de las 14:00 horas, ante el Athletic Club. El Getafe visita San Mamés para tratar de escapar de una mala racha de resultados coronada por la goleada en casa ante el Lugano que ha provocado el posterior incendio en el club. Después de nueve jornadas de Liga, el club madrileño se mantiene fuera de los puestos de descenso (decimoquinto, dos puntos por encima). En Conference la situación comienza a ser preocupante, con sólo un punto en dos partidos. La llamada de atención de Bordalás busca una reacción en un Getafe que, según su técnico, no está preparado para disputar tres competiciones… ni tampoco una.