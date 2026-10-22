Bordalás estalla como nunca: «Me siento engañado, no merezco esto, no tenemos plantilla para competir»

José Bordalás ha estallado contra su propio club, el Getafe, tras la goleada sufrida ante el Lugano en la Conference League (2-5). El técnico del conjunto madrileño ha asegurado sentirse «engañado» y ha reconocido que está «muy enfadado» porque «no nos podemos permitir la imagen de esta noche de ninguna manera».

«El Lugano es un equipo de Segunda División aquí en España, con todo el respeto, y nos ha hecho cinco goles y eso no lo podemos permitir», ha dicho Bordalás. Este Lugano, líder de la liga de Suiza, ha ganado al Getafe con goleada en el estreno del equipo madrileño como local en Conference. Tras ello, el técnico valenciano ha explicado que este partido demuestra que «no puedo darle descanso a mis jugadores».

«Todo el mundo se ha dado cuenta de que no he hecho cambios. No merezco esto, me siento engañado porque no se ha cumplido lo que se me ha prometido año tras año y estoy enojado. Quiero al Getafe y esto es muy doloroso», ha dicho con toda rotundidad José Bordalás, lamentándose de no haber tenido los fichajes que pedía para dar competitividad al equipo y más en este año que juega competición europea.

Tras ello, el técnico del Getafe ha explicado que «a partir de ahora no puedo dar descanso», asumiendo el «riesgo» que eso supone para que los jugadores «se puedan lesionar». «No tenemos una plantilla preparada para competir», ha dicho sobre esta temporada en la que tiene tres competiciones, entre ellas esta Conference en la que jugará seis partidos (ya ha disputado dos).

Además, José Bordalás ha dicho, a raíz del once con rotaciones que ha hecho, que quería dar «descanso a jugadores con riesgo de lesión», pero que se ha visto «obligado a sacarles tras el descanso puesto que el ridículo era patente y podía ser mayo»: «Hemos mejorado algo con jugadores que juegan habitualmente, pero se ha demostrado que la plantilla está descompensada. Ha sido evidente que no nos da, no para tres competiciones, ni siquiera para una».