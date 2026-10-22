El Getafe se despeña en la Conference y cae goleado ante el Lugano

Al Getafe se le atraganta la Conference League. El equipo de José Bordalás ha caído de forma estrepitosa en su estreno en el renovado Coliseum (aunque todavía en obras) ante el Lugano. El conjunto suizo le ha ganado con contundencia (2-5) y deja tocado al equipo español, que sigue sin acostumbrarse a jugar en Europa.

La goleada ha sido dura. Y eso que el Getafe empezó ganando con un gol de Iván Azón en el minuto 2. Parecía que iba a ser el día feliz del representante español en la Conference, pero la felicidad acabó en tragedia. El Lugano, un equipo que es líder en Suiza, le arrasó por completo. Y sobre todo desmontó al Getafe desmontando el engranaje que tradicionalmente mantiene a Bordalás.

El Lugano marcó cinco goles -dos de ellos en los primeros siete minutos, justo después del tanto del Getafe-, jugó como quiso en el Coliseum, tuvo menos posesión que el equipo español, hizo muchas más faltas (casi el triple), remató mucho menos, lanzó menos córners… El Lugano desmontó al Getafe y el Getafe no supo ser el Getafe.

Así, el regreso del fútbol europeo al Coliseum seis años después no pudo ser peor. El empate en Craiova del primer partido se pudo aceptar por la complejidad del viaje y el debut en una competición como la Conference, pero esta derrota en casa complica mucho las cosas.

Al gol de Iván Azón reaccionó el Lugano con un vendaval: en el minuto siete ya había remontado (goles de Ajeti y Cimignani) y a la media hora de juego ya había marcado el tercer tanto (otra vez de Ajeti). Bordalás revolucionó el equipo con cuatro cambios tras el paso por vestuarios, pero ni así le funcionó: el Lugano marcó el cuarto por medio de Bislimi en el minuto 50.

Sólo al final, cuando quedaban 20 minutos y con 1-4, reaccionó el Getafe. Marcó Mayoral, que se estrenaba en la titularidad, y entonces el conjunto madrileño tuvo hasta tres ocasiones muy claras. Con acierto, hubiera hasta ganado, pero ninguna entró ante la desesperación de un Getafe que llegó tarde a la Conference y que fue castigado por el Lugano, que desactivó el modelo Bordalás jugando a la manera que lo hace (normalmente) Bordalás. Para más dolor, cuando atacaban, el equipo suizo hizo el quinto, obra de Behrens.