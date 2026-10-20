Ángel Torres enfría el fichaje de Sergio Ramos por el Getafe: «No es un tema prioritario»

El fichaje de Sergio Ramos por el Getafe se enfría. Después de la euforia con la llegada de Dani Carvajal, el club azulón abrió la posibilidad de que el central pudiese ser el siguiente bombazo en el Coliseum. Sin embargo, si Ángel Torres fue el que desató la expectación total, ahora ha sido él también el que ha rebajado la opción de que el sevillano pueda vestir la camiseta azulona al considerar que no es una prioridad.

Y la razón principal que ha aportado es la gran cantidad de centrales que tiene en plantilla. Fichar un defensa no es su preferencia y eso hace que la llegada de Ramos no sea por necesidad deportiva, ya que ya hay siete futbolistas que ocupan dicha posición en el campo. Aunque también es consciente de que existen problemas defensivos que Bordalás debe solucionar. Así quedó demostrado con la expulsión de Djené este lunes contra el Rayo.

En ese dilema no se rompe la ecuación de Sergio Ramos. Es más, se baraja deshacerse de uno en el mercado de invierno para poder abrirle hueco. «Si en enero traemos un central», dejó Ángel Torres como pista. Y sería Abqar el elegido al tener ya una oferta: «Tendría que salir. Si hubiese salido en verano, posiblemente hubiera venido. Si no sale, yo creo que tendría que hacerlo en enero. Es un tema en el que se lleva trabajando más de tres meses. No es prioritario, pero si se pone a tiro, lo ficho», explicó.

Otro de los fichajes que también podría llegar sería Dani Parejo. Un perfil que gusta mucho a Ángel Torres: «En esa posición sí queremos, porque nos ha hecho mucho daño la lesión de Uche y creo que nos hace falta. Un hombre del último pase y de su categoría. Hablamos con él y su agente y no concretamos nada. Se lo iba a pensar, pero estaba entrenando a un equipo de chavales en Valencia y se está sacando el título. Le preocupaba todo porque estaba cuatro meses sin hacer nada. Cualquier día se anima y aparece por aquí», bromeó.

Sobre el debut de Carvajal, a Ángel Torres le sorprendió que jugase apenas unos días después de su presentación: «No sabía si iba a jugar. En principio lo iba a hacer solo en el segundo tiempo, pero el entrenador fue valiente, le habrá visto bien y le ha sacado. Lo que falta es que le respeten las lesiones como el año pasado», concluyó.