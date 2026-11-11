El agradecimiento de Fabián Ruiz a su madre: «Sin su ayuda no hubiese sido posible»

Fabián Ruiz sólo necesita una palabra para responder cuando le preguntan qué le diría a su madre si pudiera volver a sus primeros años en el Betis. «Gracias». El centrocampista del PSG recuerda en una entrevista con OKDIARIO que, de niño, daba por hecho todo lo que ella hacía por él. Con el tiempo entendió lo que suponía sacar adelante a tres hijos y ayudarle a perseguir su sueño de ser futbolista.

«En ese momento, siendo tan pequeño, no era consciente de todo el sacrificio que estaba haciendo», cuenta Fabián desde la concentración de España en Las Rozas. Por eso, cuando repasa lo que ha conseguido, vuelve a aquellos años y al esfuerzo que hizo su madre por él y por sus hermanos. «Sin su ayuda no hubiese sido posible», dice sobre su llegada al fútbol profesional.

Esa gratitud también explica la imagen que Fabián guarda del Mundial. Cuando el árbitro pitó el final ante Argentina, levantó la vista hacia la grada y vio a su familia emocionada. Él acababa de proclamarse campeón del mundo y pudo compartir el momento con los suyos. «Me quedo con esa imagen que no se me va a olvidar».