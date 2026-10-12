Según la psicología, los niños que crecen en medio de discusiones y cambios de humor desarrollan una capacidad que otros no poseen
Las investigaciones señalan que crecer en un ambiente familiar imprevisible puede hacer que algunos niños presten más atención a los gestos o el tono de voz
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Crecer en un hogar donde las discusiones eran habituales o los cambios de humor de los adultos resultaban difíciles de anticipar puede dejar una huella en la manera de interpretar las emociones. La psicología ha estudiado cómo estas experiencias pueden llevar a algunos niños a prestar una atención especial a determinadas señales emocionales, aunque esto no significa que todas las personas desarrollen una capacidad extraordinaria para comprender a los demás.
Infancia marcada por la incertidumbre
Cuando un niño no sabe cómo reaccionará un adulto ante una determinada situación, observar su rostro, su tono de voz o sus gestos puede convertirse en una forma de anticiparse a lo que ocurrirá. No se trata necesariamente de una decisión consciente, sino de un aprendizaje relacionado con el entorno. Investigaciones han encontrado asociaciones entre estas experiencias y la forma en que los menores procesan las señales emocionales.
Detectar emociones no significa comprenderlas
Trabajos posteriores han aportado una visión más compleja. Un estudio publicado en 2024 encontró que una mayor exposición a conflictos interparentales hostiles se relacionaba con incrementos posteriores en la precisión para reconocer determinadas emociones, especialmente expresiones de mayor intensidad. Sin embargo, esto no equivale a tener una capacidad general superior para interpretar a otras personas.
De hecho, la investigación también muestra que los malos momentos durante la infancia no producen siempre el mismo efecto. Un amplio estudio poblacional realizado con más de 6.500 niños no encontró una asociación general entre haber experimentado adversidades durante la infancia y presentar déficits en el reconocimiento de emociones. Esto demuestra que las experiencias familiares interactúan con muchos otros factores y que no existe una respuesta psicológica única para todas las personas.
En determinados casos, esa atención constante al ambiente puede continuar posteriormente. La persona puede fijarse mucho en un cambio de tono, interpretar rápidamente un silencio como enfado o intentar detectar señales de tensión antes de que aparezca un conflicto. Textos sobre estrés traumático describen la hipervigilancia como una posible respuesta ante experiencias de amenaza, aunque tampoco permite diagnosticar una historia personal únicamente a partir de estos comportamientos.
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