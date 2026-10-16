Rociar vinagre sobre el colchón de tu cama: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

El colchón es uno de los elementos más utilizados del hogar y, al mismo tiempo, uno de los más olvidados en cuanto a su limpieza y mantenimiento se refiere. A pesar de cambiar las sábanas con frecuencia y ventilar la habitación a diario, con el paso del tiempo pueden acumularse restos de sudor, humedad, olores y pequeñas partículas de suciedad en su superficie. Por eso, cada vez más personas buscan trucos caseros para mantener la cama limpia y fresca, y uno de los métodos más interesantes consiste en rociar vinagre blanco sobre el colchón.

Este producto, ampliamente utilizado en la limpieza del hogar, contiene ácido acético, que ayuda a neutralizar los malos olores. Ahora bien, es importante diferenciar entre minimizar un olor y eliminar la causa que lo produce. Si el colchón huele mal debido a la humedad persistente, una mancha antigua o la presencia de moho, aplicar vinagre por sí solo no resolverá necesariamente el problema.

Cómo utilizar el vinagre para refrescar el colchón

Este método puede ayudar a reducir los malos olores y refrescar la superficie del colchón. Su aplicación una o dos veces por semana puede complementar la limpieza habitual, sobre todo durante los meses de calor o cuando se acumulan polvo y humedad. Sin embargo, conviene recordar que este truco no sustituye una limpieza profunda periódica. Además, es importante evitar el exceso de humedad y dejar que el colchón se seque por completo antes de volver a utilizarlo.

Prepara una mezcla con la misma cantidad de vinagre blanco y agua y viértela en un pulverizador limpio. Retira las sábanas, las fundas y toda la ropa de cama para dejar al descubierto la superficie del colchón. Pulveriza la solución suavemente, prestando especial atención a las zonas donde suelen acumularse el sudor y la humedad. No empapes el tejido: basta con humedecerlo ligeramente. Deja que la mezcla actúe durante al menos una hora. Siempre que sea posible, ventila bien la habitación y permite que entre luz natural para favorecer el secado. Cuando el colchón esté completamente seco, coloca de nuevo las sábanas y las fundas limpias.

¿El vinagre elimina los ácaros del colchón? Ésta es una de las dudas más habituales, ya que los colchones pueden acumular ácaros del polvo, organismos microscópicos que se alimentan principalmente de las escamas de piel. Sin embargo, rociar vinagre sobre el colchón no es un método demostrado y fiable para eliminar una infestación de estos organismos. Aunque el ácido acético tiene propiedades antimicrobianas en determinadas condiciones, eso no significa que este remedio casero pueda acabar con los ácaros como por arte de magia.

¿Y las manchas de sudor? El sudor es una de las causas más habituales de las manchas amarillentas que aparecen con el tiempo en algunos colchones. En estos casos, el vinagre puede eliminar algunas manchas superficiales. Sin embargo, no siempre consigue devolver al tejido su color original, especialmente cuando las marcas llevan mucho tiempo ahí. Cuando se trata de una mancha reciente, lo primero es retirar el exceso de líquido con un paño limpio. Después, se puede aplicar vinagre diluido de forma localizada y moderada, secar la zona y, para terminar, comprobar que no quedan restos de humedad.

Usos del vinagre en el hogar

#mezclaslimpiadoras #limpieza #hogar ♬ sonido original – Yolanda Herrera @yolandavaquitayoli *Aqui os traigo 4 mezclas limpiadoras para tu hogar 🏠 mezclas caseras para la limpieza 🧼… Las conocías??? 🔐Guárdatelas, así podrás verlo cada vez que lo necesites o comparte con esa persona le valla servir de ayuda 🤗 1- MEZCLA; Medio vaso de vinagre Medio vaso de agua medio limón 🍋 exprimido 20 segundos al microondas *Super potente limpiador para la cal en grifos mamparas juntas azulejo etc 2- MEZCLA; 1 cuchara de harina 1 cuchara pequeña de jabón Beltrán o jabón de platos 1 cuchara de sal y 5 cucharas de vinagre Mezclar hasta conseguir una pasta *Esta mezcla sirve para limpiar Monedas tiradores mirillas bombín etc 3- MEZCLA; 2 cucharas de jabón en escamas 6 cucharas de bicarbonato Un poco de agua 1 cuchara de pasta dental Mezcla hasta conseguir una crema *Crema limpiadora para azulejos, vitrocerámica, puertas, manchas en las paredes interruptores etc 4-MEZCLA; 500 ml de agua caliente 1 cuchara grande de Percarbonato *Para manchas en la ropa, axilas cuellos puños etc Para devolver el blanco natural #yolandavaquitayoli

Entre las opciones más conocidas se encuentra la combinación de vinagre, agua y limón, que puede ayudar a eliminar los restos de cal de grifos, mamparas y azulejos. Para limpiar monedas, tiradores y otros objetos metálicos, se puede preparar una pasta con harina, jabón y vinagre, siempre comprobando antes que sea compatible con el material.

Otra alternativa es elaborar una crema limpiadora con jabón, bicarbonato y un poco de pasta dental para determinadas superficies resistentes. Por último, el percarbonato disuelto en agua caliente puede ayudar a tratar manchas en ropa blanca, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Evita aplicar vinagre sobre piedra natural, como mármol, y no combines nunca productos de limpieza con lejía.