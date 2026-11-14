La reflexión de Marie Curie, premio Nobel, sobre la perseverancia: «La vida no es fácil para nadie pero hay que tener perseverancia y sobre todo, confianza en uno mismo»

Hay momentos en los que alcanzar un objetivo parece mucho más complicado de lo que habíamos imaginado. Los obstáculos, los fracasos y la incertidumbre pueden hacer que perdamos la confianza en nuestras capacidades. Sin embargo, una reflexión de Marie Curie, una de las científicas más importantes de la historia, invita a no abandonar aquello que realmente nos importa. «La vida no es fácil para nadie, pero hay que tener perseverancia y, sobre todo, confianza en uno mismo». Unas palabras que escribió mucho antes de convertirse en una figura reconocida internacionalmente y que todavía hoy conservan su significado.

Una frase escrita antes de alcanzar el éxito

La reflexión procede de una carta que Marie Curie envió a su hermano Joseph el 18 de marzo de 1894. En aquel momento, la científica vivía en París y continuaba su formación académica, todavía lejos del reconocimiento que conseguiría años después. La frase fue recogida posteriormente por su hija Ève Curie en la biografía Madame Curie, publicada en 1937.

El contexto hace que sus palabras tengan todavía más valor. No hablaba desde la comodidad de una trayectoria consolidada, sino desde una etapa en la que debía esforzarse para conseguir oportunidades en un entorno científico dominado por los hombres. Su mensaje defendía la necesidad de confiar en las propias capacidades y mantener la determinación incluso cuando el camino resulta complicado.

La historia de una científica que rompió barreras

Nacida en Varsovia en 1867, Maria Skłodowska tuvo que superar importantes dificultades para acceder a una educación superior. Las restricciones educativas impuestas a las mujeres en su entorno y los problemas económicos familiares condicionaron sus primeros años. Finalmente, en 1891 se trasladó a París, donde estudió Física y Matemáticas en la Universidad de la Sorbona.

Junto a su marido, Pierre Curie, desarrolló investigaciones fundamentales sobre la radiactividad y descubrió dos elementos químicos, el polonio y el radio. En 1903 recibió el Nobel de Física, compartido con Pierre Curie y Henri Becquerel. Ocho años después obtuvo el de Química, convirtiéndose en la primera persona en ganar dos premios Nobel en dos disciplinas científicas diferentes.

Qué podemos aprender de sus palabras

La reflexión de Marie Curie plantea dos conceptos fundamentales, que son la perseverancia y la confianza personal. El primero consiste en mantener el compromiso con un objetivo pese a las dificultades; el segundo implica reconocer nuestras capacidades sin necesitar garantías de que todo saldrá bien.

Esto no significa insistir a cualquier precio ni ignorar el cansancio. También supone saber adaptarse, aprender de los errores y buscar nuevas oportunidades cuando las circunstancias cambian.

Su trayectoria demuestra que los grandes objetivos pueden requerir años de trabajo y sacrificios. Por eso, sus palabras siguen siendo una invitación a no medir nuestro potencial únicamente por los resultados inmediatos, ya que a veces, avanzar consiste simplemente en no dejar de creer que todavía podemos conseguir aquello que nos proponemos.