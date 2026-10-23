La reflexión de Carl Jung, psiquiatra suizo, sobre la vejez: «El hombre que envejece debería saber que su vida no asciende ni se ensancha, sino que hay un proceso interno e implacable que fuerza a restringirla»

Cumplir años implica afrontar cambios físicos, nuevas limitaciones y una relación diferente con el tiempo. Para Carl Gustav Jung, uno de los psiquiatras más influyentes del siglo XX, la vejez también exige una transformación psicológica, ya que dejar de concentrar toda la energía en conquistar el mundo exterior para prestar más atención a la propia vida interior. Su reflexión sobre este proceso invita a entender el envejecimiento desde una perspectiva que va más allá de la pérdida y pone el foco en el autoconocimiento.

Una reflexión sobre el paso del tiempo

«El hombre que envejece debería saber que su vida no asciende ni se ensancha, sino que hay un proceso interno e implacable que fuerza a restringirla». Esta reflexión de Carl Jung aparece en Modern Man in Search of a Soul, publicado en 1933, dentro de sus consideraciones sobre las distintas etapas de la vida. No se trata de una frase motivacional creada recientemente, sino de una idea vinculada a su pensamiento psicológico sobre la segunda mitad de la existencia.

El psiquiatra suizo consideraba que las metas que suelen orientar la juventud y la madurez no tienen por qué seguir ocupando el mismo lugar durante toda la vida. Con el envejecimiento, las prioridades pueden cambiar y la atención puede dirigirse hacia preguntas más personales, como quiénes somos, qué hemos aprendido y qué sentido damos a nuestra experiencia.

La importancia de mirar hacia dentro

Carl Jung desarrolló estas ideas en su ensayo Las etapas de la vida, en el que abordó los cambios psicológicos asociados al desarrollo humano. Su planteamiento defendía que la segunda mitad de la existencia tiene sus propios desafíos y no debería vivirse intentando reproducir eternamente los objetivos de la primera.

Esta orientación hacia el interior no significa que las personas mayores deban renunciar a sus proyectos, relaciones o intereses. Más bien, propone que el bienestar también puede depender de revisar las propias decisiones, aceptar la historia personal y descubrir qué aspectos de la vida merecen una atención renovada. La introspección, desde esta perspectiva, puede acompañar al envejecimiento sin convertirlo en una etapa carente de oportunidades.

Envejecer no significa dejar de crecer

Sin embargo, la reflexión de Carl Jung debe entenderse como una propuesta psicológica, no como una regla universal, ya que cada persona envejece de manera distinta y mantiene capacidades, necesidades y aspiraciones diferentes. Su mensaje central es que vivir más años también puede exigir aprender a vivir de otra manera. La vejez no tiene por qué ser una simple continuación de la juventud, sino una etapa con preguntas y posibilidades propias.