Por qué recomiendan poner paja alrededor de las plantas de tomate: el truco para conservar la humedad y proteger las raíces del calor

Varios expertos en jardinería se han pronunciado sobre el truco de la paja alrededor de las plantas de tomate para proteger el cultivo de las fuertes rachas de calor y la humedad. Este acolchado cuidará de la mejor manera posible una de las plantaciones estrella que es propia de la época de verano, pero que se puede comenzar a trabajar en interior durante la época de enero y marzo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la planta de tomate y cómo hacer un correcto uso de ella.

Las plantas de tomate son uno de los cultivos estrella que suele ser popular en jardines de todo el mundo durante la primavera. Lo más recomendable es huir del frío a la hora de comenzar el proceso de plantado, pero la siembra en el semillero sí que se puede hacer a partir de los meses de enero y marzo, siempre que sea en el interior. Esto tiene que ver con que la planta tarda alrededor de dos meses en crecer en el semillero y estar lista para la plantación.

Con la llegada del calor, a partir del mes de abril, será el momento para trasplantarlo al huerto o la maceta definitiva. Todo con el objetivo de evitar las heladas propias del año. Con un correcto cuidado, los primeros tomates se podrán recoger entre los meses de julio y septiembre. Para ello, expertos en jardinería han desvelado un truco y tiene que ver con la paja, que puede realizar un acolchado perfecto a esta planta que puede servir de muro hacia las temperaturas más altas.

El truco para proteger las plantas de tomate

Aplicar paja alrededor de las plantas de tomate protegerá el cultivo frente al calor extremo y también reducirá drásticamente la necesidad de agua de la planta, por lo que evitará que las raíces se pudran de una forma más fácil. Y es que la paja actuará a modo de escudo para la planta, que tendrá una mejor evolución si aplicas este truco.

Por ejemplo, la capa de paja actuará como escudo y protegerá a la planta de los rayos de sol. Esto hará que el suelo permanezca húmedo más tiempo, por lo que se llevará a cabo una mejor conservación de la humedad. Esto hará que las raíces estén más protegidas contra el calor y que germinen hierbas malas alrededor del cultivo estrella de la temporada. Además, la descomposición de la paja creará una materia orgánica para la planta en cuestión.

Los expertos también han recomendado una serie de pasos para aplicar de forma correcta la paja en la plantación de tomate. Antes que nada, habrá que limpiar el terreno de malas hierbas y regar para que el suelo esté húmedo. Después, habrá que hacer una capa de paja de alrededor de 8 centímetros de grosor y después habrá que dejar una separación entre el tallo y la paja para evitar que se acumule mucha humedad en la base. Después habrá que humedecer la paja un poco para que el viento no la mueva. Con esto crearás un muro de contención para tu planta de tomate.