Pocos lo saben pero este árbol que está en todas partes en España es un imán para las serpientes

España, gracias a su variedad climática y su riqueza natural, cuenta con una gran diversidad de especies vegetales. Entre ellas, el olivo destaca tanto por su importancia económica como por su valor cultural y su relación con la agricultura tradicional. Este árbol milenario se cultiva en la Península Ibérica desde hace siglos y se caracteriza por su resistencia y longevidad. Puede superar los 10 metros de altura si crece sin podas y desarrollar raíces adaptadas a la sequía. Su floración suele producirse entre abril y junio, mientras que las aceitunas maduran entre otoño e invierno, según la variedad y el clima.

España cuenta con unos 340 millones de olivos repartidos en 2,8 millones de hectáreas, lo que representa el 17 % de las tierras de cultivo. Andalucía concentra el 60 % de esta superficie, seguida de Castilla-La Mancha y Extremadura. Destaca especialmente Jaén, cuyo paisaje alberga el conocido mar de olivos. En condiciones normales, el país produce aproximadamente la mitad del aceite de oliva mundial. La mayoría de las plantaciones se destinan a obtener aceite, mientras que cerca de dos tercios del olivar español son de secano, por lo que las cosechas dependen en gran medida de las precipitaciones.

Este árbol es un imán para las serpientes

Sin embargo, existe un aspecto poco conocido del olivo: puede ofrecer condiciones favorables para la presencia de serpientes y víboras. Según el medio francés Mon Jardin et Ma Maison, su copa, el tronco rugoso y los huecos entre las raíces proporciona refugio a estos reptiles, sobre todo en zonas con poca vegetación natural. Además, la presencia de insectos, aves y pequeños roedores puede atraerlos en busca de alimento.

«Las piedras secas, los muros aterrazados y los suelos calizos de los olivares almacenan calor durante el día y lo liberan lentamente por la noche», lo que resulta perfecto para animales de sangre fría. Contrariamente a la creencia popular, las serpientes no se sienten especialmente atraídas por el olivo en sí, sino por el ecosistema que genera», explican.

Según los expertos en fauna y flora, la presencia de serpientes en los olivares está relacionada con las condiciones que ofrece este árbol. Su tronco grueso y retorcido presenta huecos y recovecos que sirven de refugio y ofrecen sombra durante las horas más calurosas, algo especialmente atractivo para estos animales de sangre fría. «Para los reptiles, es como el paraíso».

Los olivos y la vegetación que crece a su alrededor también favorecen la presencia de insectos y pequeños roedores. Estos animales forman parte de la alimentación de numerosas especies de serpientes, por lo que encontrar alimento y refugio en un mismo lugar puede hacer que los olivares resulten especialmente atractivos para estos reptiles.

Generalmente, muchas de las serpientes que se pueden encontrar en los olivares no representan una amenaza para los seres humanos y suelen alejarse cuando detectan su presencia. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que algunas especies pueden ser venenosas. Para evitar cualquier riesgo, se recomienda no introducir las manos en huecos entre piedras o raíces sin comprobar antes el entorno, así como utilizar ropa larga y calzado cerrado durante las labores agrícolas o la recogida de aceitunas.

Además, conviene mantener los olivares limpios y controlar el crecimiento excesivo de la vegetación, así como evitar la acumulación de piedras, restos de madera y otros materiales que puedan servir de refugio. Los expertos también insisten en la importancia de gestionar los residuos y reducir la presencia de roedores sin recurrir a métodos que puedan dañar a otras especies.

En caso de que sea necesario proteger determinadas zonas, se pueden instalar barreras físicas diseñadas especialmente para dificultar el acceso de los reptiles. Si aparece una serpiente, lo más seguro es mantener la distancia y no intentar capturarla ni manipularla.

Reptiles más comunes en España

Según la Asociación Herpetológica Española (AHE), entre las especies de serpientes y víboras terrestres presentes en España se encuentran la víbora áspid (Vipera aspis), la víbora común europea (Vipera berus), la víbora hocicuda (Vipera latastei) y la víbora de Seoane (Vipera seoanei). También habitan en el territorio español la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus), la culebra de collar (Natrix natrix), la culebra de cogulla (Macroprotodon cucullatus), la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra de Esculapio (Elaphe longissima), la culebra de herradura (Coluber hippocrepis), la culebra lisa europea (Coronella austriaca), la culebra lisa meridional (Coronella girondica) y la culebra viperina (Natrix maura).

La culebra bastarda (Malpolon monspessulanus) es una de las serpientes más grande de España. Es venenosa, pero sus colmillos, situados en la parte posterior de la boca, dificultan la inoculación del veneno. «Si se la molesta huye pero si se siente amenazada es más agresiva que otras y antes de morder, a menudo, silba de un modo muy característico y levanta la cabeza como hacen las cobras», explican los investigadores del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.