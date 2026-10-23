Mezclar posos de café y detergente: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos para limpiar las sartenes

Lavar los platos puede parecer la tarea más estresante de todas las labores domésticas. Sobre todo cuando te toca fregar esa sartén, que lleva ahí toda la noche y que crees que va a ser imposible poder limpiarla a la perfección. Pues aquí te traigo la solución definitiva: mezclar posos de café y jabón de lavavajillas.

La fórmula mágica

A priori, pueden parecer dos elementos que no congenian a la perfección. Pero está demostrado que esta combinación actúa como quitagrasas gracias al detergente de lavavajillas, y retira mejor la suciedad incrustada gracias a esa textura granulada que le dan los posos de café.

La mezcla es muy sencilla de hacer, sólo tendrás que empapar tu estropajo con agua, añadirle el jabón hasta conseguir espuma, y luego añadir los posos de café en la esponja. Aunque resulte extraño, estos posos aportan una mayor rugosidad que ayuda a eliminar las manchas más incrustadas y neutralizar los malos olores, dado que éstos conservan una estructura muy rígida a nivel microscópico, pero no son lo suficientemente duros para dañar las sartenes convencionales.

¿En qué superficies se puede utilizar?

Al tratarse de una mezcla especialmente rugosa, se desaconseja su uso en sartenes antiadherentes, dado que éstas tienen una capa protectora muy delicada que evita que los alimentos se peguen. Una fricción agresiva podría dañar estos materiales y, por ende, tu sartén. Así que, cuidado con las sartenes antiadherentes.

Por el contrario, aquellas sartenes y ollas que toleran mejor esta mezcla casera son las de aluminio, ya que esos gránulos de café son capaces de eliminar los restos de comida incrustados en nuestros utensilios sin causar daños.

He aquí otro consejo para evitar que se obstruyan los desagües durante el lavado. Se recomienda que, después de fregar, se retire el exceso visible de posos de café, y que con papel de cocina se recoja y se tire a la basura.