Lola Herrera, actriz española (91 años), sobre la vejez: «Vivimos en una sociedad completamente estúpida donde la gente mayor sobra y es inexistente»

Lola Herrera, la actriz española de 91 años, ya lo decía en 2021, cuando tenía 85: «Vivimos en una sociedad completamente estúpida. Dice mucho de una sociedad y un mundo donde la gente mayor sobra y es inexistente». Con esas palabras criticó cómo se trata la vejez y calificó de «horrible» esa circunstancia.

Quien habla está considerada, por crítica y público, una de las grandes damas de la escena española y una de las mejores actrices de teatro de la última mitad del siglo XX. Nacida en Valladolid en 1935, Herrera viajó a Madrid a mediados de los cincuenta y desde entonces ha combinado teatro, televisión y cine. En 2021 representaba «Cinco horas con Mario» en el Teatro Bellas Artes de Madrid.

Qué piensa Lola Herrera de la juventud y de hacerse mayor

Para la actriz, la juventud es un suspiro: «Todo el mundo quiere ser joven y no se es joven más que un ratito en la vida. Es un ratito muy corto. Cuando quieres darte cuenta ya no eres joven».

En sus palabras se adivina una contradicción. La sociedad idolatra lo joven y aparta a quien ya no lo es, aunque todos acaben llegando a esa etapa. Esa es una lectura posible de su queja, no una conclusión que ella formulara así.

Vivió muchos años con su madre, Marta Dolores Arranz, fallecida a los 95 años, y con su tía María, hermana mayor de su madre, que murió con 105 años en febrero de 2016, por lo que la longevidad le resulta cercana.

Lola Herrera, la pandemia y las residencias de ancianos

Al hilo de este asunto, Herrera lamentó que al principio de la pandemia se dijera que el coronavirus solo afectaba a la gente mayor. «Escuchar eso continuamente cuando tienes 85 años es como que te están llevando a la tumba ya», aseguró.

En esa entrevista en laSexta opinó también sobre las residencias de ancianos durante la crisis sanitaria: «No tenían ninguna infraestructura, que es algo que ya sabíamos todos. Y los que están al cargo de ellas lo saben mejor que nadie».

¿Qué dijo Lola Herrera sobre los derechos de las mujeres y la crispación?

La actriz cree que los derechos de las mujeres han avanzado «a pasos de gigante», pero pide tener «los ojos muy abiertos» porque «suenan voces y aires de querer cambiarnos las cosas, de querer retroceder en algo que ha costado tantísimo». Su conclusión es clara: «No podemos dar ni un paso atrás».

Recordó que hubo un tiempo en que las mujeres no podían ni ir al colegio con las notas de sus hijos, porque las tenía que firmar el padre, ni meterlos en la Seguridad Social aun siendo trabajadoras.

También se mostró inquieta por el clima social: «Hay mucha crispación, demasiada». Y añadió: «La crispación es muy negativa y jugar con ella es muy peligroso, ahí tenemos a Estados Unidos».

«Cinco horas con Mario», el monólogo de Miguel Delibes, es su papel más célebre: lleva más de 40 años representándolo y lo llevó de gira por toda España en 2020. En televisión protagonizó «Un paso adelante» y la versión española de «Las chicas de oro» (2010), y en el cine «Función de noche» (1981), película que define como «una terapia».