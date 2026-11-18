Julia Ponce tiene 23 años y trabaja con entre 30 y 35 cabras madres en el campo de su familia, cerca de Icaño, en Santiago del Estero, Argentina. Su rutina empieza cada mañana dejando salir a los animales para que se alimenten en el monte, un espacio del que la familia aprovecha prácticamente todo lo que puede. Allí recogen vainas de algarroba para utilizarlas como forraje durante el invierno y también algunas plantas con las que Julia prepara tinturas que después emplea en el cuidado de las cabras.

Su forma de trabajar mezcla conocimientos transmitidos en el entorno rural con lo que ha ido aprendiendo junto a otros jóvenes productores vinculados al Instituto de Cultura Popular (INCUPO). «Lo que preparamos son tinturas. Tintura de llantén, de chañar y de eucalipto», explicó durante un encuentro de productores cabriteros celebrado en Quilino, en el norte de la provincia de Córdoba. Según cuenta, utilizan estas preparaciones para determinados problemas habituales de los animales.

Julia Ponce, ganadera, prepara sus remedios naturales para tratar las enfermedades de sus cabras

El eucalipto, el llantén y el chañar forman parte de las plantas que Julia recoge para elaborar sus preparaciones. Ella explica que utiliza la tintura de eucalipto para lo que denomina «moquillo»», mientras que la de llantén la emplean para limpiar y cuidar heridas. Son recursos que encuentra muy cerca de casa y que forman parte de una forma de producción ligada directamente al entorno.

La joven participa además en actividades con otros productores y con INCUPO, una organización que trabaja con comunidades rurales y campesinas. Ese intercambio le permite conocer otras maneras de manejar el ganado y aprovechar los recursos disponibles. Para una explotación pequeña como la de su familia, donde cada gasto cuenta, disponer de alternativas propias puede formar parte del día a día, aunque los problemas sanitarios importantes requieren diagnóstico y atención veterinaria. La producción de cabras tampoco ha estado siempre presente en su familia. Sus abuelos criaban ovejas y fue hace unos quince años cuando empezaron a incorporar cabras. Actualmente trabajan principalmente con animales de raza criolla, aunque también han introducido ejemplares Boer para intentar mejorar la calidad de la carne.

Así organiza su familia la cría de las cabras

La explotación funciona de una manera muy vinculada al monte. Las cabras madres salen durante el día para alimentarse mientras los cabritos recién nacidos permanecen en un corral cercano a la vivienda. Cuando la comida natural no resulta suficiente, los animales reciben suplementos de sorgo o maíz.

Algunas cabras pueden parir dos veces en un año y, en determinados casos, tienen dos o incluso tres crías en un mismo parto. Es entonces cuando aparece uno de los problemas que Julia conoce bien, y que es conseguir que todos los cabritos reciban suficiente leche. Si existen crías más grandes, la familia puede cambiarlas de madre para favorecer que los animales más pequeños tengan acceso a su ración diaria. Y cuando los cabritos alcanzan el momento adecuado, una parte se vende y otra se destina al consumo propio. Julia lo explica de una forma muy sencilla: «Nosotros no compramos carne». Entre las cabras y los pollos que crían en el campo, la familia consigue cubrir buena parte de sus necesidades.

Ese autoconsumo convive con la necesidad de encontrar nuevas vías de ingresos. Julia está aprendiendo, por ejemplo, diferentes maneras de aprovechar la carne de las cabras de descarte, animales que por edad u otros motivos dejan de utilizarse para reproducción.

Chorizos, hamburguesas y escabeches para aprovechar mejor la carne

En una de las jornadas organizadas por INCUPO, Julia participó en un taller en el que los productores aprendieron a preparar distintos productos elaborados con carne de cabra. Entre ellos había chorizos, hamburguesas y escabeches. En su casa todavía no han comenzado a producir este tipo de alimentos, aunque ella ya conoce el proceso y contempla la posibilidad de hacerlo en el futuro.

El aprovechamiento de las cabras de descarte puede tener especial importancia en pequeñas explotaciones, donde resulta complicado asumir que un animal deje de generar valor. Transformar esa carne en productos elaborados permite plantearse otras posibilidades de comercialización, aunque para hacerlo de manera profesional también entran en juego las exigencias sanitarias y de producción correspondientes.

Julia tiene claro, en cualquier caso, que el mayor problema no está únicamente en producir. También está en vender. El campo requiere muchas horas de trabajo, pero los ingresos no siempre permiten mantener una calidad de vida suficiente únicamente con la actividad ganadera. Por eso, cuando habla de lo que necesitan los pequeños productores, menciona la organización y la comercialización. ««Hay que pensar en cómo vender», resume.

Una ganadera de 23 años que quiere continuar trabajando en el campo

La falta de rentabilidad lleva a muchas familias rurales a combinar la ganadería con otros trabajos. Julia reconoce esa dificultad ya que el cuidado de los animales necesita tiempo todos los días y, al mismo tiempo, disponer de otra fuente de ingresos puede resultar necesario para cubrir los gastos familiares. Pese a ello, a sus 23 años no se plantea abandonar sino que desea seguir trabajando con las cabras, aprender nuevas formas de aprovechar la producción y continuar viviendo vinculada al campo de su familia. «Me gusta mucho el campo», asegura.