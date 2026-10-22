Se insta a los hogares españoles a rociar bicarbonato en sus jardines y terrazas en octubre: por qué lo piden los expertos y para qué se recomienda

Expertos en jardinería han recomendado rociar los jardines con bicarbonato durante este otoño para prevenir las plagas de hongos como el oídio que aparecen por las condiciones de aumento de humedad y las bajas temperaturas propias de esta época del año. El bicarbonato de sodio puede ser una buena solución casera y económica para evitar que los hongos y el moho se apoderen del jardín durante estos meses. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que tienes que hacer en el jardín para prevenir los hongos en octubre.

Con la llegada del otoño y especialmente en los meses de octubre y noviembre, llegan las lluvias y las bajas temperaturas que serán un anticipio de lo que vendrá en los próximos meses de invierno. Esto implica que en el hogar hay que hacer una serie de tareas para aclimatar nuestra casa a esta época del año y los que tengan el lujo de contar con un jardín tendrán que hacer una serie de deberes para evitar que aparezcan plagas de hongos y moho en las plantas del terreno.

Antes que nada, en caso de que tengas jardín en casa, en estos meses de octubre y noviembre habrá que realizar trabajos de prevención que pasarán por cuidar la tierra. Antes que nada, habrá que abonar el suelo con materia orgánica como el humus de lombriz o compost para dar fuerzas a las raíces durante los meses fríos de invierno. También será recomendable hacer un acolchado a las raíces de las plantas, colocando una base de corteza de pino o paja para que sufran menos las temperaturas frías. También habrá que realizar tareas de poda y limpieza con el objetivo de retirar ramas secas, malas hierbas o plantas que hayan perecido durante los meses de verano.

¿Por qué rociar bicarbonato en el jardín?

Uno de los principales quebraderos de cabeza para los expertos en jardinería durante estos meses del año tiene que ver con la proliferación de los hongos superficiales que pueden aparecer en este lugar, coincidiendo con el aumento de la humedad fruto de las lluvias y las temperaturas a la baja propias de esta época del año. Estas condiciones son únicas para que los hongos ataquen las hojas y los tallos de las plantas.

Uno de los hongos que más suele aparecer en esta época del año es el oídio, también conocido como mildiú polvoriento, una enfermedad de las plantas provocada por hongos parásitos del orden Erysiphales y que se suele manifestar a través de una capa o polvo de color blanco que puede aparecer en las hojas, tallos o incluso los frutos de las plantas. Esto provoca un debilitamiento en general de la planta que desemboca en la caída prematura de las hojas.

Para evitar esto, los expertos en jardinería recomiendan utilizar el bicarbonato de sodio, que tanto se emplea en las tareas domésticas hoy en día. Para ello, los profesionales en esta materia recomiendan disolver una cucharada en 500 mililitros de agua y pulverizar el líquido en las zonas afectadas. Su compuesto alcano evitará que germinen nuevas esporas de este hongo blanquecino. A la hora de emplear este producto habrá que tomar una serie de precauciones, ya que demasiado concentrado de sodio puede llegar a quemar las plantas.