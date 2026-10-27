Se insta a los españoles a envolver una moneda de 1 euro con un lazo verde antes del 1 de noviembre: para qué sirve y cómo hacerlo

Con la llegada del penúltimo mes del año, numerosas personas llevan a cabo rituales para atraer la opulencia, mejorar su poder adquisitivo y renovar las energías de casa. Una de las prácticas más sorprendentes consiste en envolver una moneda de un euro en una cinta verde, con el objetivo de mantenerla como signo de prosperidad.

El método no conlleva ninguna dificultad y requiere pocos elementos. Según las creencias populares, la finalidad es atraer el dinero y ayudar a la estabilidad económica tanto en el mes que comienza como a largo plazo.

Para qué sirve envolver una moneda en cinta verde

En las prácticas místicas por antonomasia, el color verde se vincula con el crecimiento, la renovación, la abundancia y, sobre todo, la esperanza. En cuanto a la moneda, lógicamente representa al dinero, los recursos materiales y la probabilidad de mejorar la economía personal. La combinación de ambas simboliza la prosperidad y la orientación al crecimiento en todos los ámbitos de la vida.

Cómo hacer el ritual antes del 1 de noviembre

Para realizar este método, se aconseja optar por un momento calmado, como el último día de octubre, para sellar el cierre de un ciclo y comenzar otro nuevo. Los elementos necesarios son los siguientes:

Una moneda de un euro

Una cinta de color verde: sirve de cualquier material que tengas por casa

Un deseo concreto: ya sea relacionado con el ahorro, la estabilidad o nuevas oportunidades económicas.

El paso a paso para llevarlo a cabo es:

Limpiar la moneda: Este paso es opcional, pero pasarle un paño seco para eliminar la suciedad superficial antes de empezar «purifica» la práctica. Colocar la cinta verde sobre una zona limpia. Poner la moneda en el centro de la cinta: mientras lo haces, piensa en el objetivo económico que deseas que ocurra. Envolver la moneda: dobla la cinta y ata la moneda formando un lazo. Exponer tu intención: plantea un deseo asociado a la abundancia, el trabajo o la gestión del efectivo. Guardar el amuleto en un lugar seguro, como un cajón personal donde guardes tus pertenencias más queridas.

Por qué se recomienda hacerlo antes del 1 de noviembre

El final de octubre y el pistoletazo de salida de noviembre pueden simbolizar una oportunidad para reflexionar sobre los propósitos personales y fijar nuevos. Por este motivo, realizarlo antes del primer día del mes representa un gesto simbólico de renovación.

Para llevarlo a la práctica, se puede acompañar con acciones llevadas a la vida real, como fijar una meta de ahorro, calcular los gastos, revisar las deudas o planificar nuevos planes laborales.