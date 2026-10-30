Gordofobia, influencer, trans o hantavirus: las nuevas palabras del diccionario de la RAE

La Real Academia Española (RAE) ha presentado este viernes en Madrid la edición número 24 del Diccionario de la Lengua Española (DLE). Influencer, pódcast, hantavirus, gordofobia, antiedad, basuraleza, docuserie, cardiosaludable o ecoansiedad son algunas de las palabras que se han incorporado.

Al acto han ido los directores de las 23 academias del ámbito hispanohablante y estaba previsto que lo presidieran los Reyes, pero el accidente modificó su agenda. La ceremonia ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos en el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo).

Santiago Muñoz Machado, director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), ha asegurado que se trata del primer diccionario «nativo digital», es decir, que el diccionario en papel, que editará Espasa, se ha confeccionado a partir de la edición digital y no a la inversa.

La anterior edición data de 2014. Desde entonces se habían presentado hasta nueve actualizaciones, pero no se había trasladado el papel y esta es la primera edición completamente renovada. Ofrece en total 99.990 artículos y cerca de 209.000 acepciones.

Más de 6.000 entradas en total

Entre las nuevas entradas, más de 6.000 en total, figuran también acrónimos como AOVE y CEO; adjetivos como edadista o performativo; verbos como atrezar, esferificar o racializar y sustantivos como antropización, bómber, fotogalería, macrogranja, metaverso o narcolancha.

Muchas de estas novedades están relacionadas con campos técnicos especializados como la medicina, la biología, la economía o el derecho, Internet, las redes sociales y las nuevas tecnologías, pero también con la política, el medioambiente, la gastronomía o el deporte.

Otras novedades del diccionario

La académica Paz Battaner, directora de esta edición, ha desglosado otros cambios cuantitativos y cualitativos. Se ha revisado la etimología de un número elevado de artículos y se ha añadido a muchos que no la tenían (suman 54.829 en total); también se han introducido muchos más ejemplos (85.201) para ilustrar el sentido y uso de las voces definidas.

En cuanto a la organización interna, por primera vez las acepciones se agrupan y ordenan de manera jerarquizada atendiendo a su frecuencia de uso y a la relación de significado que mantienen entre ellas, y no a su categoría gramatical o a su origen geográfico como hasta ahora.