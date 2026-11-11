El consejo de Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard, sobre el amor: «Los matrimonios más felices son aquellos en los que predomina el amor de compañía, no el pasional»

¿Cuál es el secreto de las parejas que consiguen mantener una relación feliz durante décadas? Para Arthur Brooks, profesor de la Universidad de Harvard y especialista en felicidad y bienestar, la respuesta no está en intentar conservar eternamente la intensidad del primer enamoramiento. Su consejo es apostar por el llamado amor de compañía, que es un vínculo en el que la pareja se convierte también en una persona de confianza, una aliada y, sobre todo, una de las mejores amistades de la vida.

La pasión no puede ser el único pilar

Arthur Brooks ha explicado esta teoría en distintas entrevistas y conversaciones sobre relaciones personales. En una intervención en un pódcast planteó una pregunta, ya que cómo les gustaría que fuese su relación dentro de cinco años. Según su reflexión, muchas personas imaginan que seguirán experimentando la misma pasión del principio, cuando el objetivo debería ser construir una amistad profunda y duradera.

El experto considera que el enamoramiento inicial está marcado por una intensa respuesta neuroquímica. La atracción, la euforia y la idealización pueden hacer que la otra persona ocupe prácticamente todos nuestros pensamientos. Sin embargo, esa intensidad no tiene por qué mantenerse siempre de la misma manera. Para Arthur Brooks, interpretar cualquier cambio como una señal de que el amor se ha terminado es un error que puede perjudicar a muchas parejas.

El amor de compañía, la clave de una relación duradera

El concepto de amor de compañía hace referencia a una relación basada en la confianza, el conocimiento mutuo y la seguridad emocional. No significa convertirse únicamente en compañeros de piso ni renunciar al deseo, sino conseguir que la pareja sea también alguien con quien compartir la rutina, las preocupaciones y los proyectos. Arthur Brooks defiende que los matrimonios más sólidos son aquellos en los que existe esa complicidad y ambos sienten que están en el mismo equipo.

De hecho, el profesor insiste en que una pareja no debería funcionar como una competición en la que cada persona intenta tener razón o imponerse a la otra. La lealtad y el apoyo resultan fundamentales, especialmente cuando llegan los momentos complicados. La idea es saber que, incluso cuando uno comete errores, cuenta con alguien dispuesto a escucharle y acompañarle.

La ciencia también destaca la importancia de los vínculos

Esta reflexión encuentra puntos de conexión con las investigaciones sobre relaciones humanas. Un artículo publicado en 2025 recoge estudios que relacionan los vínculos afectivos y la conexión social con el bienestar físico y emocional. Además, explica que, con el tiempo, algunos cambios neuroquímicos propios del enamoramiento se estabilizan y aumentan los procesos relacionados con el apego.

Por tanto, el mensaje de Arthur Brooks no consiste en elegir entre pasión o amistad. Se trata de construir una relación en la que ambas puedan convivir, sin exigir que el amor conserve siempre la intensidad de los primeros meses. Porque, con el paso de los años, tener al lado a alguien que también sea tu mejor amigo puede convertirse en uno de los pilares más importantes de una vida compartida.