Los chinches de la cama nos invaden en otoño, pero hay un dispositivo que los elimina por menos de 45 euros

Levantar el colchón y no encontrar nada no siempre basta para descartar que haya chinches, especialmente en otoño. Estos insectos se esconden en todos los rincones de la casa. Por eso, hay veces que los trucos caseros no bastan para acabar con el problema.

Si quieres proteger tu cama de las chinches, lo mejor es que uses un interceptor. La pata descansa en el centro y las chinches que intentan alcanzarla quedan atrapadas por el camino. También puede utilizarse bajo sofás y sillones y cuesta menos de 45 euros.

La gran ventaja es que te permite vigilar a las chinches sin tener que desmontar media casa. Si capturas alguna, ya sabes que algo se te ha pasado por alto al revisar tu dormitorio.

El aparato de menos de 45 euros para combatir a las chinches en otoño

El funcionamiento aprovecha el recorrido de las chinches hacia la persona que duerme. Lo más interesante es que realmente tú eres el cebo. Los insectos trepan por el exterior de la trampa y caen dentro del interceptor después de ser atraídos por tu presencia.

Por ello el dispositivo es especialmente útil para descubrir a los ejemplares que llegan desde otros rincones de la habitación. Si ya están instalados en el colchón o el cabecero, te alcanzarán sin tener que pasar por el interceptor.

Por eso, las trampas ayudan a detectar y controlar la infestación, pero no sustituyen el tratamiento de sus refugios.

Entre las opciones disponibles está el paquete de cuatro trampas Foso K, anunciado por 42,90 euros, antes de posibles gastos de envío. Son recipientes de 12 centímetros de lado y 2,5 de altura, diseñados para colocarse bajo los apoyos del mueble.

La herramienta para detectar chinches que funciona mejor que los otros métodos

La capacidad de estas trampas para detectar chinches se ha comprobado en viviendas. Por ejemplo, una investigación publicada en 2011 en el Journal of Economic Entomology concluyó que los interceptores eran más eficaces que la inspección visual para localizar infestaciones con pocos ejemplares.

Otro trabajo, realizado en 2.372 apartamentos de Nueva Jersey, demostró que los interceptores Climbup detectaron aproximadamente el 89% de las infestaciones, frente al 72% encontrado mediante inspecciones visuales breves.

De hecho, casi la mitad de las infestaciones descubiertas por el protocolo estaban en viviendas cuyos residentes desconocían el problema. Además, demostraron que estos dispositivos ayudaban a estimar mejor la cantidad de chinches que las revisiones visuales.

Cómo colocar los interceptores para que las chinches caigan en las trampas

Para que la trampa funcione, las patas deben ser la única vía de acceso desde el suelo al mueble. Hay que separar la cama de las paredes y de otros muebles y evitar que las sábanas o mantas toquen el suelo. Esos contactos pueden servir de puente y dejar la trampa fuera del recorrido.

Debe colocarse un interceptor bajo cada pata, incluidas las centrales si las hay. Antes de comprarlo, comprueba que sus dimensiones admiten el apoyo y que soporta el peso correspondiente.

Después toca revisar las capturas siguiendo las instrucciones del fabricante. Si encuentras una chinche, ya tienes la evidencia para saber que hay que tomar medidas y buscar los sitios de la casa que no hayas tenido en cuenta.