Célestin Freinet, experto en pedagogía, explicó por qué la educación no puede quedarse anclada: «No se puede preparar el futuro con las herramientas del pasado»

Célestin Freinet (1896-1966) fue un pedagogo francés que dedicó su trayectoria a transformar la manera de enseñar. Su experiencia como maestro le llevó a cuestionar un sistema educativo basado principalmente en la memorización, la repetición del contenido y la autoridad del profesor. El francés defendía que los niños debían participar activamente en su aprendizaje, experimentar y descubrir conocimientos en base a esas experiencias. «No se puede preparar a los alumnos para el futuro con las herramientas del pasado», explicó Freinet.

Para poner en práctica sus propuestas, Freinet introdujo métodos innovadores como la imprenta escolar, los periódicos elaborados por los estudiantes y la correspondencia entre centros educativos. Su objetivo era acercar las clases a la vida cotidiana y conseguir que los alumnos aprendiesen a través de actividades prácticas. También defendía que equivocarse formaba parte del aprendizaje, ya que permite investigar, probar soluciones y potenciar la autonomía.

Una educación adaptada a los nuevos tiempos

El pedagogo consideraba que la escuela debía evolucionar al mismo ritmo que la sociedad. Por eso, rechazaba mantener métodos tradicionales únicamente por costumbre y apostaba por incorporar nuevos recursos cuando contribuyesen a mejorar la enseñanza. Su propia utilización de la imprenta en las aulas durante la década de 1920 demuestra su interés por aprovechar los avances tecnológicos para cambiar la experiencia educativa.

Su reflexión cobra especial importancia en una actualidad marcada por la digitalización y la inteligencia artificial. Los estudiantes tendrán que desenvolverse en el mundo laboral y social, que experimentará cambios constantes. Por ello, argumenta que la educación no debería limitarse a transmitir información, sino que tendría que proporcionar herramientas para adaptarse a situaciones desconocidas y afrontar nuevos desafíos.

El alumno como protagonista de su aprendizaje

Otro de los pilares de su pedagogía era el aprendizaje mediante la experimentación. Freinet defendía que los estudiantes debían investigar, plantear preguntas y encontrar respuestas a través de la práctica. En este modelo, el profesor deja de ser la única fuente de conocimiento para convertirse en una figura que acompaña y orienta el proceso educativo al alumno.

Sus planteamientos también permiten reflexionar sobre el uso de la tecnología en los centros escolares. Incorporar ordenadores o inteligencia artificial no supone necesariamente innovar si se mantienen las mismas metodologías de siempre. La transformación educativa pasa por fomentar el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolver problemas.