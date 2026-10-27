Carl Jung, médico psiquiatra, sobre el sentido de la vida: “El hombre que envejece debería saber que hay un proceso interno e implacable que fuerza a restringir su vida”

Muchas personas consideran que cumplir los 60 es el principio del declive vital. La aparición de arrugas más evidentes, el cansancio físico o el pelo blanco por las canas son rasgos que no se pueden ocultar, pero que denotan madurez y experiencia. Para Carl Jung, la segunda mitad de la vida abre una nueva etapa, pero no menos importante que las ya vividas.

La reflexión sobre la vejez y el paso del tiempo

«El hombre que envejece debería saber que hay un proceso interno e implacable que fuerza a restringir su vida». En esta frase, Carl Jung explica que envejecer no implica perder terreno ni propiedades humanas. Más bien se trata del inicio de una nueva fase vital en la que el foco se desplaza del exterior hacia el interior. En su reflexión invita a entender la vejez prestando una mayor atención al autoconocimiento e introspección.

El psiquiatra suizo defiende que en la edad madura muchas personas empiezan a comprenderse y conocerse mejor. Los primeros años de la vida adulta suelen girar en torno a forjar una identidad, formar una familia, encontrar un trabajo estable o un hobby que nos apasione. La juventud está llena de posibilidades y el tiempo se dedica a dilatar la propia existencia.

Carl Jung apunta que la vejez también trae transformaciones que cambian la manera de relacionarse con el tiempo y en las relaciones personales. Llegan alteraciones en la salud, la jubilación o la pérdida de seres queridos.

Desde su perspectiva, abre la puerta a retomar intereses que se habían quedado en el olvido. También invita a reencontrarse con recuerdos y con personas que se perdieron por el camino. Para el psiquiatra suizo, la vida no se agota con la juventud ni con el cumplimiento de metas. Su reflexión concluye que cada edad trae sus propios desafíos y experiencias, y la madurez no es una excepción.