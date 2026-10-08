Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026, dejó esta reflexión sobre el amor: «El fuego quema y el agua moja, pero el amor quema y moja a la vez»

Anne Carson acaba de convertirse en la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026, un reconocimiento que pone el foco internacional sobre una de las voces más singulares de la poesía contemporánea. La Academia Sueca ha destacado su obra «audaz e inventiva», construida en diálogo con la tradición clásica. Entre las reflexiones que ella tiene, destaca una especialmente gráfica sobre el amor. «El fuego quema y el agua moja, pero el amor quema y moja a la vez».

Una escritora diferente

Nacida en Toronto en 1950, Anne Carson ha desarrollado durante décadas una trayectoria difícil de encasillar. Es poeta, ensayista, traductora y especialista en literatura clásica, una combinación que se refleja en unos libros donde los géneros literarios se mezclan constantemente. Estudió Clásicas en la Universidad de Toronto y obtuvo su doctorado en 1981, después de haber profundizado también en la métrica griega.

Su relación con la Antigüedad es fundamental para comprender su literatura. Anne Carson ha traducido y reinterpretado autores como Safo, Eurípides y Sófocles, pero no se limita a reproducir sus historias, ya que utiliza los mitos y textos clásicos para hablar de cuestiones completamente contemporáneas como el deseo, la identidad, la pérdida o la fragilidad de las relaciones humanas.

El amor como contradicción

La frase sobre el fuego y el agua resume precisamente una de las características que atraviesan buena parte de su obra, ya que el amor puede contener sentimientos aparentemente opuestos al mismo tiempo. Puede proporcionar felicidad y dolor, seguridad e incertidumbre, deseo y miedo. La comparación con los dos elementos convierte esa contradicción en una imagen sencilla de entender, pero cargada de significado.

Para Anne Carson, además, el amor rara vez aparece como un sentimiento completamente idealizado. En Autobiography of Red, una de sus obras más conocidas, recupera el mito griego de Gerión y Heracles para construir una historia contemporánea de deseo, identidad y desamor. El resultado combina novela en verso, mitología y una mirada profundamente personal sobre las heridas que pueden dejar las relaciones.

El Nobel reconoce su literatura

La Academia Sueca ha concedido a Anne Carson el Premio Nobel de Literatura 2026 por su «audaz e inventiva» obra, en la que mantiene un diálogo creativo con la tradición clásica y genera nuevas formas para la literatura contemporánea. El reconocimiento la sitúa entre los grandes nombres de las letras mundiales y confirma la relevancia internacional de una trayectoria construida al margen de las fronteras tradicionales entre géneros.