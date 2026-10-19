CRIANZA

Ana Iglesias (43 años), madre de 10 hijos: «Cuantos más hijos tienes, más fácil es todo, porque son muchísimo más independientes. Hasta Martina de 4 años se viste solita»

La madrileña explica cómo es la rutina de una familia numerosa y cómo se reparten las tareas entre sus 10 hijos.

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Familia numerosa (IA)
Familia numerosa (IA)
Estefanía Jorge

Ana Iglesias es una madre madrileña de familia numerosa, pero no de tres o de cuatro hijos… sino de diez. Cuando la familia completa sale a la calle no pasa desapercibida y así lo ha hecho saber en sus redes sociales (@unalocuradefamilia), donde cuenta con casi tres millones de seguidores en TikTok y más de 750.000 en Instagram. En su perfil comparte cómo es el día a día en su casa, desmonta prejuicios sociales y explica cómo se organizan en las tareas del hogar junto a su marido Jesús.

La alimentación, educación, transporte o actividades extraescolares forman parte de una economía familiar que obliga a mirar más allá del día a día y, en muchos casos, a anticiparse a necesidades futuras. Así lo explica Ana, que destaca la importancia no sólo de organizarse el tiempo, sino «automatizar y delegar» las tareas del hogar entre todos para una buena convivencia y fomentar la responsabilidad desde muy pequeños.

@anaig_83 Supongo que cuando ya tienes controlada la situación , todo lo demás lo ves más complicado. Para mí lo peor fue el primero sin duda. Cuando aún el permiso de paternidad era de 13 días y enseguida te quedabas sola con el chiquitín. Quizás otro se estresaría en mi situación, pero la única forma de salir adelante con tantos niños es automatizar y delegar… Aún así todos los días hay que apagar fuegos. Pero con eso ya contamos y estamos acostumbrados a improvisar. Raro es el día que no viene alguno gritando desde el desayuno “¡papá!, ¡mamá!” Pero como ya os digo eso entra dentro de la rutina y lo vas solucionando sobre la marcha..☺️ En los stories de insta os enseño nuestro día a día: @unalocuradefamilia #familia #maternidad #hijos #GRWM ♬ original sound – Kimberland Crafts

Ana explica cómo es su día a día con 10 hijos

Después de más de una década de matrimonio, la casa de Ana y Jesús se ha convertido en un hogar lleno de vida gracias a sus 10 hijos. La empresaria e influencer tiene 43 años, diez hijos y una vida que rompe los moldes de la familia normativa en España. Ana trabaja, ha emprendido, es creadora de contenido digital y ha recibido importantes premios por ello. Además, en abril de 2026 publicó su libro Una locura de familia: Quién dijo que tener diez hijos no puede ser divertido, donde cuenta con humor las anécdotas, imprevistos y el orden necesario para sobrevivir al caos diario de una familia numerosa.

Ana Iglesias considera que educar a los hijos en la colaboración y empatía es fundamental para desarrollar su autonomía, incluso en los más pequeños. Destaca que, «su hija Martina de tan sólo 4 años, ya se viste ella solita». Ana no busca idealizar la maternidad ni la familia numerosa, sino que busca romper con tabús y rechazos sociales que aún siguen en nuestra sociedad.

 

 

 

 

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