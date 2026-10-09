‘Tequila Sunrise’, una exposición individual de pinturas y esculturas del artista alemán Anselm Reyle

‘Tequila Sunrise’, una exposición individual de pinturas y esculturas del artista alemán Anselm Reyle. En conjunto, la selección ofrece una visión amplia de un creador cuya práctica ha desafiado constantemente las convenciones de la abstracción mediante la innovación en el uso de los materiales, la experimentación y un tratamiento distintivo del color.

Anselm Reyle, afincado en Berlín, es conocido por transformar materiales industriales y referencias visuales cotidianas en obras de gran fuerza plástica que cuestionan las concepciones tradicionales de la abstracción. Mediante superficies reflectantes, colores vibrantes y materiales inesperados, sus obras difuminan los límites entre la pintura y el objeto, así como entre la autenticidad y el artificio.

La ilusión y la percepción ocupan un lugar central en la práctica de Anselm Reyle, donde lo que a primera vista parece un gesto pictórico espontáneo revela ser, en realidad, una construcción meticulosamente elaborada.

Inspirándose en los legados de la abstracción gestual y de posguerra, el Pop Art y el lenguaje visual de la cultura de consumo, Reyle adopta y, al mismo tiempo, cuestiona las convenciones artísticas establecidas. Combinando precisión técnica con experimentación y azar, transforma materiales industriales y objetos cotidianos en obras de gran complejidad visual y conceptual, tanto en pintura como en escultura.

El color no solo actúa como un recurso formal, sino también como un catalizador de energía y transformación.

En Untitled (2026), una de las nuevas pinturas de su serie Chrome Brush Stroke, lo que parecen ser pinceladas gestuales de intensa textura, ejecutadas en tonos neón, están enmarcadas por el resplandor luminoso de pintura en aerosol verde lima. En otro punto de la exposición, una escultura de cerámica de un amarillo brillante con vivos acentos verdes se ve iluminada por una luz de neón azul, intensificando la interacción entre color, textura y reflejo.

Al alterar los códigos visuales familiares y cuestionar las jerarquías convencionales de la belleza, la autenticidad y el valor artístico, Reyle invita al espectador a reconsiderar cómo se construyen, experimentan e interpretan las imágenes. «Lo que más me interesa», afirma Reyle, «son los callejones sin salida del modernismo».

Belén Herrera Ottino, directora de Opera Gallery Madrid, comenta: «Anselm Reyle ha desarrollado un lenguaje visual único que sigue desafiando nuestra forma de percibir la pintura y la escultura. A través de un audaz uso de los materiales y de un profundo conocimiento de la abstracción, su obra mantiene hoy intacta su capacidad de innovación y su plena vigencia. Nos complace presentar esta importante exposición, que supone la primera individual de Reyle con Opera Gallery en Madrid, coincidiendo con Apertura».

Tequila Sunrise ofrece una visión de dos décadas de investigación y experimentación, durante las cuales Anselm Reyle ha explorado de forma constante los límites entre la pintura y el objeto, la ilusión y la presencia material. Al reunir algunas de sus series más emblemáticas con importantes obras recientes, la exposición pone de relieve su capacidad para reinventar el lenguaje de la abstracción y ampliar continuamente sus posibilidades materiales y conceptuales.

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Fundada en Singapur en 1994, Opera Gallery se ha consolidado a nivel internacional con la apertura de 14 sedes en todo el mundo. Cuenta con espacios en ciudades como Londres, París, Nueva York, Ginebra, Hong Kong y Seúl, y se ha posicionado como uno de los principales actores globales dentro del mercado del arte.

Opera Gallery, dirigida por Gilles Dyan, es una galería de arte moderno y contemporáneo. Además, representa internacionalmente a artistas emergentes como Andy Denzler, Anthony James y Gustavo Nazareno, y a contemporáneos consolidados como Ron Arad, Manolo Valdés y Anselm Reyle.

Desde hace más de 30 años, Opera Gallery se ha dedicado a promover las expresiones más dinámicas e innovadoras del arte moderno y contemporáneo a través de un ambicioso programa de exposiciones, y colaborando con instituciones que dan forma al panorama cultural, a menudo apoyando a colecciones privadas y a destacadas instituciones públicas. Opera Gallery Madrid está dirigida por Belén Herrera Ottino.