Cuánto dinero ingresa RTVE de Netflix y Disney+ por la cesión de ‘La Revuelta’ y ‘MasterChef 14’

La Revuelta fichó por Netflix a finales de mayo, pero hasta ahora no se conocía cuánto dinero reportaría a RTVE la cesión del programa de David Broncano, como tampoco se sabía la cantidad por la cesión, en condiciones similares, de MasterChef 14 a Disney+.

El acuerdo de la corporación con la compañía contempla la disponibilidad de un nuevo programa diario de La Revuelta en el catálogo de Netflix de martes a viernes. Es decir, cuatro nuevas entregas semanales que se corresponden con la emitida la noche anterior en La 1 de TVE, y que están disponibles en la plataforma desde las 10:00 horas.

Así, RTVE busca ampliar la repercusión de sus formatos, es decir, publicitarlos. Coincide, además, con un momento bajo de La Revuelta en términos de audiencia, donde cada vez es ya común que quede relegada a la tercera opción de los espectadores, superada por Horizonte (Cuatro).

El ente público da así una nueva ventana de distribución al programa en sus horas más bajas, que se suma a la de su emisión lineal en La 1 y a su disponibilidad en RTVE Play, como ha hecho también con MasterChef 14 en Disney+.

Aunque también se dijo que, al mismo tiempo, la estrategia buscaba ampliar la rentabilidad, las cantidades reveladas parecen indicar que no está resultando tan beneficioso, económicamente hablando. Señalarían, más bien, un intento desesperado por dar visibilidad a algunos contenidos en un momento en el que el Gobierno ha tenido que reconocer que RTVE está en quiebra por la reclamación de Hacienda de 941 millones de euros en concepto de IVA.

RTVE ha ingresado por la cesión de la emisión de La Revuelta 5.000 euros por programa, que se traducen en un total de 120.000 euros más IVA. Una cantidad muy inferior al valor de MasterChef 14, según los números, por el que Disney+ paga 40.000 euros más IVA por entrega, por lo que el precio en conjunto asciende a 520.000 euros más IVA. En el caso del reality culinario, los episodios también se han ofrecido en la plataforma al día siguiente de su emisión en abierto. Son datos facilitados por RTVE tras una consulta de El Independiente a Transparencia.

Antes ya se habían cedido contenidos a plataformas, pero se trataba de series y no de programas de entretenimiento, como La Promesa o Valle Salvaje a Netflix, o Rojo sobre blanco (aún por estrenar) a Disney+. El único precedente con un formato similar era el de El Grand Prix y Amazon Prime Video, aunque en este caso sirvió para abaratar los costes de producción del concurso.