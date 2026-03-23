Mayte (Mytenida), experta en moda, desvela los trucos infalibles para combinar colores si no sabes

Vestir bien va mucho más allá de seguir tendencias: implica saber elegir, combinar y expresar la propia personalidad a través de la ropa. En esta temporada, la clave no solo está en la elegancia, sino también en la originalidad al momento de combinar colores. Los tonos que elegimos pueden transmitir energía, sofisticación o frescura, y su correcta combinación puede transformar un look simple en uno memorable.

Apostar por mezclas armónicas o contrastes bien pensados permite destacar sin esfuerzo. Entender cómo interactúan los colores entre sí es fundamental para lograr outfits equilibrados, modernos y adaptados a cada ocasión con estilo propio. Existen múltiples formas de combinar colores y lograr un look espectacular. Algunas de las combinaciones más destacadas de la temporada incluyen el khaki y negro; el rojo y camel; el naranja y mocha mousse; y el rosa con burgundy, que mezcla delicadeza con profundidad, ideal en faldas, camisas o trajes. Otras opciones incluyen blanco y beige, azul y gris o verde y marrón. Para acertar siempre, se recomienda equilibrar tonos intensos con neutros, no sobrecargar el look, elegir una paleta coherente y adaptar las combinaciones al estilo personal y la ocasión.

Una experta desvela los trucos infalibles para combinar colores

Khaki y negro

Esta combinación es ideal para quienes buscan un look urbano, sofisticado y versátil. El khaki aporta calidez y neutralidad, mientras que el negro ofrece estructura y elegancia. Mayte Gálvez, influencer de moda, asegura que es un «combinación clásica y elegante».

Las características y prendas sugeridas:

Pantalones cargo o de corte recto en khaki

Blazers o chaquetas negras

Botas o mocasines negros

Accesorios metálicos o cinturones en negro para complementar

El equilibrio entre un tono neutro y uno oscuro permite crear outfits fáciles de combinar y perfectos para el día a día o salidas casuales.

Rojo y camel

El rojo y el camel son la combinación perfecta para transmitir calidez y sofisticación a la vez. Es un dúo elegante, ideal para quienes buscan destacar sin ser excesivos.

Las características y prendas sugeridas:

Abrigos camel con vestidos o blusas rojas

Faldas o pantalones camel combinados con tops rojos

Zapatos y accesorios en tonos neutros para equilibrar

Esta mezcla funciona especialmente bien en prendas de abrigo o conjuntos de oficina que requieren un toque de color sin perder formalidad.

Naranja y mocha mouse

El naranja y mocha mousse son tonos cálidos y modernos que generan un contraste vibrante pero armónico. Perfectos para quienes buscan looks frescos y llamativos.

«Naranja es vibrante, símbolo de amor y fertilidad, un combo muy en tendencia», asegura Mayte Gálvez.

Las características y prendas aconsejadas para combinar colores

Suéteres o blusas naranja combinados con pantalones o faldas mocha mousse

Chaquetas ligeras en mocha mousse con accesorios naranja

Zapatos o bolsos que incorporen uno de los tonos como detalle

Esta combinación es ideal para looks de primavera y otoño, aportando energía y modernidad al outfit.

Otras combinaciones destacadas

Además de las anteriores, existen otras combinaciones que esta temporada están en tendencia:

Blanco y beige: clásico, minimalista y elegante.

Azul y gris: sobrio, ideal para looks de oficina.

Verde y marrón: tonos naturales que aportan armonía y frescura.

Lila y beige: delicado y primaveral, perfecto para outfits casuales.

Cada combinación permite jugar con texturas, patrones y accesorios para crear un estilo propio.

Las diversas formas de combinar colores y lucir brillante

Existen distintas estrategias para combinar colores y lograr un look espectacular. Entre las más efectivas, podemos destacar:

Los colores vivos, como el rojo, rosa fucsia o azul eléctrico, también pueden ser una excelente opción para darles un toque de modernidad y personalidad.

Los detalles metálicos combinan muy bien con colores clásicos como rojo, rosa y nude, creando contrastes elegantes y visualmente atractivos.

Combinación de neutros con un color protagonista: permite destacar una prenda central sin sobrecargar el conjunto.

Monocromático con variaciones de tono: usar un mismo color en diferentes intensidades para un look sofisticado.

Contrastes equilibrados: mezclar tonos opuestos o complementarios en la rueda de color para un efecto llamativo.

Accesorios estratégicos: pequeños toques de color en zapatos, carteras o bufandas pueden cambiar completamente un outfit.

Estos métodos permiten jugar con los colores sin perder elegancia, adaptándose a distintas ocasiones y estilos personales.

Consejos para combinar colores