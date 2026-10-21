El destino de compras de lujo de Madrid prepara una transformación de 160 millones de euros y suma 29 tiendas más

Madrid tiene dos grandes arterias donde sitúa las tiendas de lujo. La primera es Serrano, donde el acceso a pie de calle de grandes firmas ha dotado a este lugar con el sobrenombre de la Milla de Oro madrileña. La segunda, sin embargo, se encuentra un poco más alejada, pero concentra en un mismo espacio el lujo en un formato que lo hace, en cierta manera, más accesible. Hablamos de Las Rozas Village, un destino de compras al aire libre, situado a unos 20 o 30 minutos del centro de Madrid. Abrió sus puertas el 18 de mayo de 2000 y ahora, casi tres décadas después, este espacio va a afrontar su mayor glow up hasta la fecha.

Cuando Las Rozas Village abrió sus puertas, ni Las Rozas era el nodo luxury que hoy conocemos, ni 20 minutos en coche suponían un trayecto básico para quien vivía en la ciudad. Madrid ha cambiado mucho desde entonces, pero este destino de shopping de lujo se había mantenido inmune a los cambios. Seguía perenne como un mundo aparte donde el lujo se presenta en formato outlet y las firmas ofrecen grandes descuentos en sus colecciones pasadas.

En este sentido, la experiencia en Las Rozas Village había sido, hasta ahora, casi reconocible. Quien cruzaba el arco de su entrada, de repente, entraba en un rincón al aire libre con pequeños edificios que encerraban grandes firmas. Dentro, descuentos de hasta el 60% en casi todas sus firmas. Cien es el número de establecimientos que había hasta la fecha, para ser exactos, y, entre ellos, la variedad es infalible: podías encontrar desde relojes

Breitling, hasta chollazos de Balenciaga, Dolce & Gabbana o Dyson.

La primera transformación

Entrabas, recorrías su superficie sin agobios de caer en el efecto túnel que termina sucediendo en los supermercados y, entre compra y compra, te sentabas a disfrutar de un snack en uno de sus chiringuitos. Bien podía ser un bocado de Cristina Oria, un respiro dulce de Lindt o el producto de Joselito; oferta había de sobra, oferta había de sobra entre sus siete diferentes restaurantes.

Si narramos la experiencia en pasado es porque esta experiencia que definía el arquetipo de visita a Las Rozas Village va a dejar de ser como lo conocíamos hasta el momento. La causa es una reforma de 160 millones que ha aportado la marca The Bicester Collection, propietaria de este establecimiento y de La Roca Village, situado en Barcelona.

Hasta ahora, Las Rozas Village no había sido escenario de una obra con estas características. Todo el capital invertido será destinado a mejorar las instalaciones y a ofrecer una oferta mucho más amplia y de calidad. Lo que pretende el ambicioso proyecto es aumentar más del 30% la superficie de compra. Concretamente, aumentará hasta 4.000 metros y sumará 29 nuevas boutiques al destino.

Además, este crecimiento también sumará nuevas plazas de aparcamiento para que mucha más gente pueda llegar y estacionar con mayor facilidad. El proyecto no será sencillo, ni rápido, y es que se estima que vea la luz a finales de 2028, tras algo más de dos años de obra.

Acomodamiento prémium

La superficie comercial no será la única que vea una evolución. Uno de los espacios reservados de Las Rozas Village más VIP es The Apartment. Se trata del espacio reservado para los miembros de Las Rozas Village que hasta ahora contaba con un espacio reducido. Ahora, esta ampliación supondrá la posible introducción de un restaurante, la creación de ocho suites para Personal Shopping Suites y servicios diferenciales. Entre ellos, el servicio de carga de compra.

La ciudad ‘in creccendo’

Detrás de esta transformación hay una realidad que cada vez es más latente en Madrid: la ciudad está evolucionando. Desde hace unos años, Madrid se ha convertido en un crisol de inversión extranjera y en una de las urbes europeas elegidas para el establecimiento de nuevas residencias de grandes fortunas. Y eso no está haciendo más que evolucionar la ciudad.

Las Rozas Village es sólo un eslabón más en la gran cadena premium que está surgiendo en la ciudad y que ya ha salpicado al mercado inmobiliario. Una transformación lenta pero decidida a hacer de Madrid uno de los destinos de lujo más codiciados a nivel internacional, que ya compite con cierta ventaja con ciudades como Londres o París.