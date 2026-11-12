El mercadillo de Navidad más gastronómico de Madrid: qué comer en Nuevos Ministerios y qué puestos visitar

En Madrid hay dos momentos que te van indicando el inicio de la temporada navideña. El más evidente son las luces, que iluminan las calles principales durante las noches. Pero otro que se adelanta y que llena estas fiestas de sabores son los mercadillos. Esos microuniversos navideños donde el leitmotiv es comer, disfrutar todos juntos y, ya de paso, acercarnos a las novedades de los puntos gastronómicos más importantes de la ciudad. Puestos a elegir, uno de los que late con más potencia en Madrid es el mercadillo de Nuevos Ministerios. Se encuentra junto a una de las arterias principales de la ciudad y en él encontramos grandes food trucks y puestos que viajan entre lo dulce y lo salado. Incluso hay nombres de grandes chefs que repiten y que te sonarán familiares.

El único reto del mercadillo de Nuevos Ministerios es encontrar un lugar donde poder sentarte a disfrutar. Porque este mercadillo día sí y día también se llena de cientos, incluso miles, de hambrientos y curiosos. Y eso es porque la parte gastronómica está más que cubierta. Este año abrió sus puertas el pasado 5 de noviembre con una propuesta que se extiende a través de numerosos puestos de ocio, entretenimiento y gastronomía.

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Como era de esperar, un año más la gastronomía vuelve a ser la protagonista de este espacio. Si te acercas y das una vuelta, verás cómo hay grandes nombres de restaurantes madrileños que te sonarán. Bien porque ya son icónicos tras tantos años abiertos en la capital, o bien porque han pasado a convertirse en numerosas ocasiones en lugares de moda. Puede que esté abierto hasta el 5 de enero, pero nosotros ya nos hemos acercado.

Vuelve Dabiz Muñoz

El reputado chef había sido la causa de que grandes filas humanas se acumulasen frente a su foodtruck de Gotxo. Volveremos a ver este fenómeno Muñoz operativo durante el mercadillo navideño, pero de forma algo diferente. Y es que innovación y sabores se han unido en las dos propuestas que el chef va a llevar a Nuevos Ministerios. Se trata de dos conceptos con los que acercará La Fábrica de los Sabores Imposibles y el Laboratorio Dabiz Muñoz, donde las palomitas adquieren un protagonismo especial. No podemos adelantar más, ya que desvelarte todo lo que sucede aquí sería ir en contra del factor sorpresa con el que juega este puesto.

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Los clásicos de Madrid

Hay nombres sin los que no se entendería la gastronomía madrileña. No porque en ellos resida la tradición, sino porque son tantos los años y las historias que tienen que contar de la ciudad que ya forman capítulos enteros de la ciudad. Estos restaurantes, como era de esperar, también han querido estar en el mercadillo de Navidad de Nuevos Ministerios.

Hablamos del clásico bocado de Lhardy, emblema de la gastronomía madrileña, y del icónico entrecot del Café de París. O de los sabores de Arzábal, que introduce como novedad un bocadillo de calamares, y Armando, dos grupos que acercan la propuesta castiza de esos restaurantes que llevan toda la vida en la ciudad.

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Con espacio para los más golosos

Más allá de que San Ginés vuelva a acercar la tradición del chocolate con churros a estas fechas, dentro del mercadillo navideño hay muchas propuestas virales y clásicas que conviven con toque dulce. Encontramos las tartas de queso de Alex Cordobés, las cookies de The Cookie Lab o la atemporalidad heladera con la heladería italiana La Romana. Además del nombre que no puede faltar sobre la mesa en Navidad: el turrón de Vicens. Se completa con los dulces de Glazed y Palmeris y La Original, centrado en productos sin gluten.

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Las nuevas direcciones y los restaurantes de moda

Los lugares fancy han traído ofertas más variadas y divertidas a este lugar. Está el concepto informal de la pasta de Beata Pasta y sus compañeros italianos Not From Italy y Divorare; las hamburguesas de Kricky Pelton y Hundred y el espectacular bocadillo del Pistola. Si no te has acercado a probarlo a Malasaña, te recomendamos hacer una parada en este lugar.