Ágatha Ruiz de la Prada (66 años) sobre su enfrentamiento con Ana Botella: «Me quitó mi árbol de Navidad de la Puerta del Sol»

Ágatha Ruiz de la Prada nunca ha escondido su personalidad ni su facilidad para hablar sin rodeos de las experiencias que han marcado su vida. En una entrevista, la diseñadora ha recuperado una antigua polémica relacionada con la Navidad madrileña y ha señalado directamente a Ana Botella, esposa del expresidente del Gobierno José María Aznar y antigua alcaldesa de Madrid. «Me lo quitó Ana Botella, la mujer de Aznar», ha asegurado al recordar el árbol navideño que durante varias temporadas presidió la Puerta del Sol. Un episodio que todavía recuerda con cierta nostalgia y que ha vuelto a despertar el interés por la historia de uno de los adornos más singulares de la capital.

El árbol que diseñó para la Puerta del Sol

La relación de Ágatha Ruiz de la Prada con la Navidad madrileña se remonta a finales de la década de los 2000. El Ayuntamiento de Madrid apostó entonces por incorporar a diseñadores españoles a la decoración de las calles y encargó diferentes propuestas para transformar el alumbrado navideño de la ciudad.

En 2009, uno de los grandes protagonistas fue precisamente el árbol diseñado por la modista, que se instaló en la Puerta del Sol. Según la información publicada entonces por el propio Ayuntamiento, la estructura alcanzaba los 33 metros de altura y se convirtió en uno de los elementos destacados de las fiestas. Su propuesta se enmarcaba en una iniciativa municipal que también había contado con nombres como David Delfín, Roberto Torretta y Devota & Lomba.

La polémica con Ana Botella

Durante la entrevista, la diseñadora ha recordado que aquel árbol desapareció de la plaza después de la llegada de Ana Botella a la alcaldía. «Fue lo primero que hizo cuando llegó al poder; le daba rabia que yo tuviera un árbol en Sol», ha afirmado Ágatha Ruíz de la Prada, que atribuye personalmente a la entonces alcaldesa la decisión de retirarlo.

Ana Botella llegó a la Alcaldía de Madrid el 27 de diciembre de 2011, después de la salida de Alberto Ruiz-Gallardón para incorporarse al Ministerio de Justicia. Fue la primera mujer en ocupar este cargo en la capital y permaneció al frente del Ayuntamiento hasta 2015. No obstante, la explicación sobre los motivos de la retirada del árbol corresponde al recuerdo y la interpretación de la propia diseñadora.

Una Navidad diferente en Madrid

Pese a aquel episodio, Ágatha reconoce en una entrevista a LA RAZÓN que guarda un buen recuerdo de aquella etapa y lamenta no haber vuelto a participar en la decoración navideña de la ciudad. «Era un árbol fabuloso», ha explicado, aunque asegura que nunca volvió a ofrecerse para diseñar otro.