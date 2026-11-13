Casa Repinaldo y La Botica de Lastres: dos parejas que dan sabor al presente y al futuro de Asturias

En Casa Repinaldo, en Candás, Felisa y Ángel han llevado una fideuá del Cantábrico a lo más alto en Gandía. En La Botica de Lastres, Bea y Otto han hecho de las verdinas marineras el plato que mejor los representa. Puedo presumir que los cuatro son amigos míos. Sus restaurantes, reconocidos por Mesas de Asturias, cuentan dos historias de generaciones distintas que se cruzan alrededor de la mesa.

Cuando Felisa y Ángel regresaron de Gandía con el premio a la Mejor Fideuá del Mundo, fuimos a Candás a probarla. Tenía ganas de sentarme de nuevo en Casa Repinaldo y escuchar cómo habían vivido aquello. A los dos los he visto crecer en la hostelería, igual que a Bea y Otto en La Botica de Lastres. Con los años he podido seguir sus proyectos y compartir la alegría de ver cómo el trabajo de unos amigos acaba llevando a gente de toda España a sus mesas.

En Candás, una sardina que se termina de hacer por el camino

Felisa está al frente de la cocina de Casa Repinaldo y Ángel, al frente de la sala. Pero si la conversación va de sardinas, es Ángel quien tiene mucho que contar. Ostenta el récord de victorias en el concurso del Festival de la Sardina de Candás y todavía recuerda cuánto disfrutaba aquel día. «Todavía sueño con él», me dice.

Le pregunto qué distingue a una buena sardina para la plancha. La quiere de temporada, grande, gorda y con grasa suficiente para asarse sin aceite. Echa la sal directamente en la plancha y se fija en el ojo. Cuando se vuelve blanco, la sardina suele estar lista. Para el concurso había que sacarla un poco antes. Iba en un táper hasta la mesa del jurado y, en esos pocos metros, seguía haciéndose con su propio calor.

De Candás a Gandía en furgón

Para preparar la fideuá, consiguieron un fogón igual al del concurso y ensayaron con él. Viajaron en furgón, con equipo de frío, y se llevaron desde Asturias el pescado para el fumet y el marisco. Ángel se ocupó de la logística y Felisa llevó la cocina. En la final contó con la ayuda de Bea, de La Botica. Así se cruzan las historias de estas dos casas, incluso a cientos de kilómetros de Asturias.

Ángel recuerda lo que sintió al oír su nombre en Gandía, la cuna de la fideuá. «Yo, desbordao, vamos. Armé la de Dios». Hizo cantar tres veces el «Asturias, patria querida» y se quedó afónico dos días. Hoy la gente llega de toda España para probar aquella fideuá, que comparte protagonismo en la casa con la caldereta de pescaos y mariscos a la candasina, un guiso que Felisa lleva años haciendo.

En 2025 ya habían ganado en el Salón Gourmets el concurso al mejor cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP. Cuando le pregunto a Ángel qué sostiene ese recorrido, vuelve al trabajo diario. Comprar bien, preparar bien el producto y saber contarlo en la sala. «Y tiene que gustarte. A nosotros gústanos».

En Lastres, tres meses de prueba y unas verdinas campeonas

Cuando se conocieron, Bea trabajaba en un restaurante de Lastres y Otto tenía una cafetería. Tenían un local y decidieron probarlo juntos durante tres meses. Les gustó lo suficiente como para seguir. Hoy, Bea está en la cocina y Otto en la sala. A ella le sigue llenando de orgullo que llegue gente de tantos sitios preguntando por La Botica.

En esa casa, la huerta y el Cantábrico se encuentran en un plato de cuchara. Sus verdinas con oricios (erizos de mar) y bogavante les valieron el título de Mejores Verdinas de España, Gran Premio Ciudad de Oviedo, en la categoría de productos del mar. Bea me explica que las cuece en dos tiempos. Primero lleva la legumbre sola hasta alrededor del 70 % de la cocción para que no se rompa. Después liga el guiso con dos fondos concentrados, uno de oricios y otro de bogavante. Como el oricio es de temporada, también preparan otra versión con rape y langostinos.

Desde la sala, Otto ha visto el efecto del premio en las comandas. Le sorprende que haya gente que llegue desde tan lejos con el plato ya decidido. Cuando le pregunto qué hace Bea mejor que nadie, empieza por las verdinas campeonas y enseguida habla de sus pescados a la espalda. Él disfruta especialmente llevando el virrey a la mesa. «La cara del cliente lo dice todo. Y cuando recojo el plato, dice aún más».

Dos casas reconocidas por Mesas de Asturias

Casa Repinaldo y La Botica de Lastres forman parte de Mesas de Asturias, la marca de calidad del Principado. Para Otto, ese reconocimiento confirma que el esfuerzo da frutos y le anima a seguir trabajando para que alguna de las grandes guías gastronómicas se fije en lo que hacen en Lastres. Por ahora, en casa tienen otra medida del tiempo. Con dos hijos pequeños, los horarios del restaurante requieren mucha organización. «Un restaurante es como otro hijo», dice Bea. Al mayor le encanta cocinar y al pequeño, degustar. A los dos quieren enseñarles lo que han aprendido trabajando juntos: a esforzarse y a disfrutar de lo que hacen.

Cuando le pregunto a Bea dónde se escapan a comer, dice Casa Repinaldo. Cada vez que puede, va a ver a Feli y a Repi. Le gustaría que Otto y ella, con los años, siguieran trabajando juntos como los ha visto hacerlo a los dos. Otto lo dice a su manera: «Para nosotros ya son como familia». Me quedo con esas palabras al pensar en la próxima vez que vuelva a sentarme a sus mesas.

Test Express de Nacho Sandoval

Dos parejas y cuatro maneras de saborear Asturias

Un sabor de la infancia.

Felisa. El arroz que hacía mi madre los domingos. Era un clásico.

El arroz que hacía mi madre los domingos. Era un clásico. Ángel. Un cachu de manzana en una mano y una marañuela en la otra, en la pumarada de Casa Repinaldo.

Un cachu de manzana en una mano y una marañuela en la otra, en la pumarada de Casa Repinaldo. Bea. El pote que hacía mi abuela en la chapa de la cocina. Creo que no he vuelto a probar aquel sabor.

El pote que hacía mi abuela en la chapa de la cocina. Creo que no he vuelto a probar aquel sabor. Otto. El ajoarriero de raya con patatas de mi abuela Bienvenida. Así lo llamamos en Lastres.

Un producto asturiano imprescindible.

Felisa. La faba, en todas sus versiones.

La faba, en todas sus versiones. Ángel. El fariñón (embutido candasín), con la receta de María Corvera, la que se casó con mi güelu Repinaldo.

El fariñón (embutido candasín), con la receta de María Corvera, la que se casó con mi güelu Repinaldo. Bea. La legumbre. Me quedo con la verdina y la fabada.

La legumbre. Me quedo con la verdina y la fabada. Otto. La alubia. Tanto la faba de la Granja como la verdina con productos del Cantábrico.

¿Qué hace tu pareja mejor que nadie?

Felisa. Vender. Tiene mucho don de gentes y el trato con el público se le da de maravilla.

Vender. Tiene mucho don de gentes y el trato con el público se le da de maravilla. Ángel. Aguántanos. Trabajar mucho y, claro, cocinar.

Aguántanos. Trabajar mucho y, claro, cocinar. Bea. Cuando nos proponemos algo, nos fusionamos los dos para llegar a lo mejor.

Cuando nos proponemos algo, nos fusionamos los dos para llegar a lo mejor. Otto. Las verdinas campeonas y los mejores pescados a la espalda que yo he probado en mi vida.

¿Quién sigue hablando del restaurante al llegar a casa?

Felisa. Ángel sigue atendiendo las reservas. Luego los dos hablamos de lo que hay que comprar.

Ángel sigue atendiendo las reservas. Luego los dos hablamos de lo que hay que comprar. Ángel. Yo siempre saco algún tema. Eso de desconectar ye ciencia ficción.

Yo siempre saco algún tema. Eso de desconectar ye ciencia ficción. Bea. Yo, todos los días. Otto me dice que tengo que desconectar y no soy capaz.

Yo, todos los días. Otto me dice que tengo que desconectar y no soy capaz. Otto. Beatriz lo dice. Yo me muerdo por dentro, para no decirlo.

Un sueño que todavía queda por cumplir.

Felisa. Viajar más y conocer un poco más el mundo.

Viajar más y conocer un poco más el mundo. Ángel. Ganar el concurso de les verdines y hacer más eventos y viajes con Nacho Sandoval.

Ganar el concurso de les verdines y hacer más eventos y viajes con Nacho Sandoval. Bea. Que La Botica llegue a ser conocida en todo el mundo.

Que La Botica llegue a ser conocida en todo el mundo. Otto. Que alguna de las grandes guías gastronómicas se fije en La Botica.

Asturias, en una palabra.