Juls Janeiro rompe con su representante para «volar sola» y alejarse de la influencia de Jesulín y María José Campanario

Juls Janeiro parece dispuesta a tomar las riendas de su futuro profesional. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha decidido poner punto y final a su relación con el representante que hasta ahora compartía con sus padres. Un movimiento con el que busca abrir una nueva etapa y empezar a construir su propio camino, lejos de la estructura familiar que ha marcado hasta ahora parte de su trayectoria.

Su nombre ha vuelto a situarse en el foco mediático en los últimos tiempos, especialmente después de su enfrentamiento con Belén Esteban. Todo comenzó cuando la colaboradora, a quien algunos se refieren como ‘La Patrona’, habría utilizado el término nepo baby para referirse a ella. Una expresión que alude a quienes se benefician de la posición y los contactos de sus familiares para abrirse camino profesionalmente. Un episodio que volvió a poner sobre la mesa el debate sobre el peso de sus apellidos y las oportunidades que puede ofrecerle pertenecer a una de las familias más conocidas de la crónica social española.

Sin embargo, parece que Juls quiere que su futuro laboral dependa únicamente de sus propias decisiones. Según contó Leticia Requejo en el programa La tarde se mueve, la joven habría decidido prescindir del representante de sus padres porque «ha decidido volar sola». Hasta ahora, su carrera estaba vinculada a la misma persona que gestiona los asuntos profesionales de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, una circunstancia que, según la información trasladada por la periodista, ya no encajaría con los planes de la hija del matrimonio.

La intención de Juls sería escoger su propio camino y trabajar al margen de sus progenitores. «Quiere tomar sus propias decisiones laborales», explicó Requejo, que también apuntó que la joven no querría que sus padres tuvieran capacidad de intervenir en sus asuntos profesionales a través de su representante. La ruptura, eso sí, se habría producido en buenos términos y sin que exista ningún conflicto detrás. «Todo se lo va a gestionar ella solita», aseguró la colaboradora.

La relación de Juls Janeiro con la exposición pública ha atravesado distintas etapas. Durante un tiempo, la joven intentó mantenerse alejada de los focos e incluso emprendió acciones legales para proteger su anonimato, un proceso del que obtuvo una cantidad superior a los 200.000 euros. Sin embargo, su presencia en la portada de una conocida revista volvió a situarla en el escaparate mediático y permitió que el público conociera una faceta mucho más espontánea y desenvuelta.

Desde entonces, su nombre ha ido ganando protagonismo y su personalidad no ha pasado desapercibida. Ahora, con la decisión de gestionar por sí misma sus compromisos profesionales, Juls parece querer demostrar que está preparada para tomar las riendas de su carrera sin depender de las decisiones de sus padres.

Queda por ver qué rumbo quiere darle a esta nueva etapa y cuáles serán sus próximos pasos. Su desparpajo y su facilidad para desenvolverse ante las cámaras han alimentado en más de una ocasión las especulaciones sobre un posible salto a la televisión. Por el momento no hay ningún proyecto confirmado, pero la decisión de volar sola abre una nueva incógnita: ¿qué está planeando Juls Janeiro?