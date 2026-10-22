Chenoa habla de su patrimonio inmobiliario y desvela cómo gestiona los pisos que tiene en alquiler

Chenoa ha conseguido construir una sólida trayectoria profesional desde que saltó a la fama en la primera edición de Operación Triunfo, en 2001. A sus años de carrera musical se ha sumado una presencia cada vez más destacada en televisión, donde ha trabajado como jurado y presentadora de diferentes formatos. Sin embargo, sus ingresos no proceden únicamente de su faceta artística. La cantante también ha apostado por el sector inmobiliario, una actividad que le permite obtener rentabilidad más allá de los escenarios y los platós. En una reciente entrevista, la artista ha hablado abiertamente de sus propiedades, de su vivienda habitual y de la persona que le ayuda a gestionar sus inversiones.

Chenoa confirma que tiene varios pisos en alquiler

La artista ha explicado que cuenta con varias propiedades destinadas al alquiler, una fuente de ingresos complementaria a su trabajo en la industria del entretenimiento. «Vivo en mi casa, pero tengo algunos pisos que están en alquiler», ha asegurado, según recoge Lecturas. Con estas palabras, Chenoa ha confirmado que una parte de su patrimonio está vinculada al mercado inmobiliario.

La cantante ha diversificado así sus inversiones a lo largo de los años, aprovechando los ingresos obtenidos durante su carrera para construir una base económica que no dependa exclusivamente de sus compromisos profesionales. El alquiler de viviendas constituye una fórmula para generar ingresos recurrentes, aunque también requiere una gestión constante y atención a cuestiones como el mantenimiento de los inmuebles y la relación con los inquilinos.

En su caso, esta actividad empresarial convive con una agenda profesional que continúa ligada a la música y, especialmente, a la televisión. Su popularidad desde los primeros años de Operación Triunfo le ha permitido consolidarse como uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla, una trayectoria que ha ido acompañada de decisiones de inversión más allá de su profesión original.

Guillermo, la persona que le ayuda a gestionar sus propiedades

Administrar varios inmuebles puede convertirse en una tarea exigente, especialmente cuando se compagina con grabaciones, actuaciones y compromisos públicos. Por eso, Chenoa cuenta con ayuda para ocuparse de sus inversiones. «Me ayuda Guillermo, mi gestor», ha explicado la cantante, tal y como recoge la publicación.

La intervención de un gestor permite delegar parte de las tareas administrativas relacionadas con el patrimonio y facilita el seguimiento de los asuntos económicos. Para alguien con una actividad profesional tan variada como la suya, contar con asesoramiento especializado resulta especialmente útil a la hora de organizar sus inversiones y atender las obligaciones que conlleva el alquiler de viviendas.

La Canastita Azul, la sociedad inmobiliaria de la cantante

La relación de Chenoa con el sector inmobiliario no es reciente. La cantante está vinculada a La Canastita Azul SL, una sociedad constituida en 2002 y dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. La empresa tiene su domicilio social en Mallorca y ha servido como estructura para gestionar parte de sus inversiones.

En enero de 2024, la sociedad duplicó sus beneficios entre 2021 y 2022, al pasar de 30.000 a 66.000 euros. El mismo medio situó el valor total de sus activos en aproximadamente 1,3 millones de euros, una cifra relacionada en gran medida con los inmuebles que forman parte de su patrimonio empresarial. Estas cantidades corresponden a los ejercicios económicos citados y no deben interpretarse como una valoración actualizada de su fortuna.

A lo largo de los años, distintas informaciones periodísticas han situado sus propiedades en varios puntos de España, entre ellos Madrid, Barcelona y Mallorca. Esta distribución refleja una estrategia de inversión que va más allá de la vivienda en la que reside habitualmente.