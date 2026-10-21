Así es la casa de Macarena Aragón, hija de Emilio Aragón: salón con piano y amplio vestidor

La casa de Macarena Aragón, hija del presentador y productor Emilio Aragón y de Aruca Fernández-Vega, refleja su gusto por el diseño y la estética cuidada. La estilista, que ha desarrollado su propia trayectoria profesional en el mundo de la moda, ha encontrado en su vivienda madrileña un espacio en el que los detalles prácticos conviven con elementos que aportan personalidad. Entre los rincones que más llaman la atención destacan el salón, con un piano integrado en la decoración, y un amplio vestidor en el que los armarios de suelo a techo permiten aprovechar cada centímetro. Una vivienda que pone el foco en la organización y en soluciones decorativas funcionales, sin perder de vista el estilo.

Un salón en el que el piano se integra en la decoración

El salón es uno de los espacios más destacados de la vivienda de Macarena Aragón. La presencia de un piano integrado en esta estancia introduce un elemento con carácter propio y demuestra cómo un instrumento puede formar parte de la decoración sin quedar relegado a un rincón secundario. Su incorporación permite dar personalidad al espacio y convertirlo en una zona que combina las funciones habituales de un salón con un detalle que destaca por su singularidad.

La distribución de esta estancia resulta especialmente importante cuando se busca mantener una imagen ordenada sin renunciar a elementos decorativos de peso. El piano aporta presencia visual, pero la clave está en integrarlo de forma coherente con el resto del mobiliario para que no dificulte la circulación ni reste protagonismo al conjunto.

Un vestidor amplio con armarios de suelo a techo

Otro de los espacios que destacan es el vestidor, una zona especialmente interesante para quienes buscan mantener la ropa y los complementos organizados. Los armarios de suelo a techo permiten aprovechar la altura de las paredes y aumentar la capacidad de almacenaje sin necesidad de incorporar muebles adicionales que ocupen superficie.

Esta solución resulta útil para guardar prendas de distintas temporadas, zapatos y accesorios, además de contribuir a una estética más uniforme. Al extenderse desde el suelo hasta el techo, los armarios permiten aprovechar espacios que, de otro modo, quedarían desaprovechados, como la parte superior de los muebles convencionales.

Macarena Aragón, una trayectoria propia en el mundo de la moda

Aunque su apellido la vincula a una de las familias más conocidas del panorama televisivo español, Macarena Aragón ha construido su carrera profesional lejos de los platós. Hija mediana de Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega, ha orientado su trayectoria hacia la moda, el estilismo y la dirección creativa.

Su formación incluye estudios de Moda en la Universidad Camilo José Cela y un máster en Estilismo en el Instituto Marangoni de Milán. Una preparación que ha respaldado su trabajo en producciones y campañas, además de impulsar sus propios proyectos creativos.

Entre ellos se encuentra Studio Philocaly, su marca de bolsos y accesorios, con la que ha trasladado su visión estética al diseño. También ha colaborado en iniciativas vinculadas al sector textil y ha desarrollado proyectos relacionados con la imagen y la producción creativa.

Su perfil profesional ayuda a entender por qué los detalles relacionados con el diseño y la organización despiertan interés al conocer su casa. La vivienda permite acercarse a una faceta más personal de Macarena, que mantiene un perfil relativamente discreto pese a la popularidad de su familia.