Alba Carrillo y Félix Bolaños: las fotos juntos que cobran fuerza en medio de los rumores sobre un posible affaire

Alba Carrillo y Félix Bolaños se han convertido en protagonistas de nuevos rumores sobre su vida sentimental después de que Marta Riesco haya dejado entrever que entre ambos podría existir algo más que una amistad. Una insinuación que ha despertado la curiosidad y ha puesto el foco sobre un encuentro que tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando la colaboradora televisiva compartió varias imágenes junto al ministro durante un acto institucional. Hasta ahora, aquellas fotografías habían sido interpretadas como una muestra de cercanía entre dos personas que coincidieron en una celebración pública, pero las palabras de Riesco han dado pie a nuevas especulaciones sobre la posible relación que podrían mantener. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista un vínculo sentimental y no hay información que permita dar por cierta esa posibilidad.

Para entender el origen de estas imágenes, hay que remontarse al pasado verano. Alba Carrillo acudió a un acto institucional organizado con motivo del Orgullo LGTBIQ+, una celebración en la que coincidió con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Fue la propia modelo quien compartió en sus redes sociales una fotografía junto al político. En ella aparecían sonrientes y en actitud distendida, con Carrillo colocando el brazo sobre el hombro del ministro. Una escena aparentemente espontánea que llamó la atención de algunos usuarios y que ya entonces provocó comentarios sobre la complicidad que transmitían ambos.

Un político de izquierdas, situado en las altas esferas, y un rostro muy conocido del mundo del corazón podrían estar protagonizando un acercamiento sentimental de lo más inesperado. Me confirman que el rumor que está circulando que, en realidad, no es solo un rumor. Además, he detectado algunos indicios digitales que apuntarían en esa dirección. A falta de una imagen que permita despejar definitivamente las dudas, todo apunta a que esta historia podría acabar viendo la luz más pronto que tarde. De momento, no voy a dar nombres. Pero, si se confirma, el cruce de estos dos mundos promete dar mucho que hablar. — Anna Gurguí (@ANNAGURGUI) November 11, 2026

Sin embargo, ha sido ahora, a raíz de las insinuaciones de Marta Riesco, cuando la posibilidad de que entre Alba y Bolaños exista algo más ha vuelto a generar conversación. La periodista ha dejado caer esta hipótesis, sin que hasta el momento haya trascendido una confirmación por parte de ninguno de los implicados. Sus palabras han provocado que se vuelva la vista hacia aquella fotografía del verano y hacia la cercanía que mostraban durante el acto.

La vida pública de Alba Carrillo también ayuda a entender por qué este tipo de encuentros despiertan tanto interés. La colaboradora ha ampliado en los últimos meses su presencia en el ámbito político y ha incorporado este tipo de contenidos a sus proyectos televisivos y digitales. En El Sótano Club, el espacio que presentó en TEN, entrevistó a Irene Montero y manifestó en distintas ocasiones su interés por conversar con Gabriel Rufián. El propio portavoz de ERC llegó a compartir en sus redes sociales el vídeo en el que Carrillo expresaba su deseo de entrevistarlo. Además, la modelo nunca ha ocultado sus simpatías ideológicas, por lo que sus encuentros y comentarios sobre representantes políticos han despertado interés más allá de su faceta como colaboradora de televisión.

Por su parte, Félix Bolaños es uno de los miembros más destacados del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Al frente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tenido un papel relevante en la actividad política del Gobierno y sus apariciones públicas suelen tener una importante repercusión. Su coincidencia con Carrillo durante la celebración del Orgullo no pasó inadvertida, aunque entonces no hubo ninguna información que apuntara a una relación sentimental entre ambos.