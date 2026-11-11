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Alba Carrillo y Félix Bolaños: las fotos juntos que cobran fuerza en medio de los rumores sobre un posible affaire

Alba Carrillo y Félix Bolaños se han convertido en protagonistas de rumores sobre una posible relación

Marta Riesco ha insinuado que entre ambos podría existir algo más que una amistad

Sus palabras han vuelto a poner el foco en las fotografías que la colaboradora publicó el pasado mes de junio

Félix Bolaños y Alba Carillo en un evento en Madrid. (Foto: @albacarrillooficial)
Félix Bolaños y Alba Carillo en un evento en Madrid. (Foto: @albacarrillooficial)
Marta Menéndez
  • Marta Menéndez
  • Jefa de Corazón y Crónica Social en COOL. Periodista especializada en celebrities, televisión, moda y realeza, con experiencia en medios como Cadena SER, El Independiente y Diez Minutos. Actualmente cuento las historias detrás de los grandes nombres de la crónica social, con especial foco en actualidad, casas reales y televisión.

Alba Carrillo y Félix Bolaños se han convertido en protagonistas de nuevos rumores sobre su vida sentimental después de que Marta Riesco haya dejado entrever que entre ambos podría existir algo más que una amistad. Una insinuación que ha despertado la curiosidad y ha puesto el foco sobre un encuentro que tuvo lugar el pasado mes de junio, cuando la colaboradora televisiva compartió varias imágenes junto al ministro durante un acto institucional. Hasta ahora, aquellas fotografías habían sido interpretadas como una muestra de cercanía entre dos personas que coincidieron en una celebración pública, pero las palabras de Riesco han dado pie a nuevas especulaciones sobre la posible relación que podrían mantener. Por el momento, ninguno de los dos ha confirmado que exista un vínculo sentimental y no hay información que permita dar por cierta esa posibilidad.

Para entender el origen de estas imágenes, hay que remontarse al pasado verano. Alba Carrillo acudió a un acto institucional organizado con motivo del Orgullo LGTBIQ+, una celebración en la que coincidió con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Fue la propia modelo quien compartió en sus redes sociales una fotografía junto al político. En ella aparecían sonrientes y en actitud distendida, con Carrillo colocando el brazo sobre el hombro del ministro. Una escena aparentemente espontánea que llamó la atención de algunos usuarios y que ya entonces provocó comentarios sobre la complicidad que transmitían ambos.

Sin embargo, ha sido ahora, a raíz de las insinuaciones de Marta Riesco, cuando la posibilidad de que entre Alba y Bolaños exista algo más ha vuelto a generar conversación. La periodista ha dejado caer esta hipótesis, sin que hasta el momento haya trascendido una confirmación por parte de ninguno de los implicados. Sus palabras han provocado que se vuelva la vista hacia aquella fotografía del verano y hacia la cercanía que mostraban durante el acto.

La vida pública de Alba Carrillo también ayuda a entender por qué este tipo de encuentros despiertan tanto interés. La colaboradora ha ampliado en los últimos meses su presencia en el ámbito político y ha incorporado este tipo de contenidos a sus proyectos televisivos y digitales. En El Sótano Club, el espacio que presentó en TEN, entrevistó a Irene Montero y manifestó en distintas ocasiones su interés por conversar con Gabriel Rufián. El propio portavoz de ERC llegó a compartir en sus redes sociales el vídeo en el que Carrillo expresaba su deseo de entrevistarlo. Además, la modelo nunca ha ocultado sus simpatías ideológicas, por lo que sus encuentros y comentarios sobre representantes políticos han despertado interés más allá de su faceta como colaboradora de televisión.

Félix Bolaños y Alba Carillo en un evento en Madrid. (Foto: @albacarrillooficial)
Félix Bolaños y Alba Carillo en un evento en Madrid. (Foto: @albacarrillooficial)

Por su parte, Félix Bolaños es uno de los miembros más destacados del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Al frente del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha tenido un papel relevante en la actividad política del Gobierno y sus apariciones públicas suelen tener una importante repercusión. Su coincidencia con Carrillo durante la celebración del Orgullo no pasó inadvertida, aunque entonces no hubo ninguna información que apuntara a una relación sentimental entre ambos.

La discreta vida personal de Félix Bolaños: su pareja, su hijo y sus orígenes humildes

En el terreno personal, Félix Bolaños siempre ha mantenido un perfil discreto y alejado de los focos. Nacido en Madrid el 17 de diciembre de 1975, es hijo único de una familia de origen humilde. Sus padres, Félix e Isabel, naturales de Toledo, emigraron a Alemania en busca de oportunidades laborales y, tras regresar a España, se instalaron en Móstoles, donde abrieron una tienda de piensos y plantas. En el plano sentimental, mantiene una relación con Fátima Rodríguez, antigua asesora de la ex ministra Isabel Celaá, con quien formalizó una pareja de hecho. Ambos tienen un hijo en común y procuran preservar su intimidad, aunque el ministro ha mostrado en alguna ocasión en redes sociales su faceta más familiar. La pareja reside en Madrid y suele pasar parte de sus vacaciones y fines de semana en Villafranca de los Caballeros (Toledo), localidad con la que Bolaños mantiene un vínculo especial.

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