El abogado de Roca Rey justifica las acusaciones sobre su cumpleaños: «A ver si va a ser un pecado que un torero lo celebre»

La fiesta de cumpleaños de Andrés Roca Rey sigue dando que hablar. Lo que estaba previsto como una celebración privada por sus 30 años en su finca La Consentida, en Gerena (Sevilla), ha terminado en el centro de la polémica por las quejas vecinales relacionadas con el ruido y la intervención de la Policía Local. Una situación que ha generado numerosos titulares y ante la que Joaquín Moeckel, abogado del torero, ha decidido dar un paso al frente para rebajar la dimensión de lo ocurrido y defender a su representado.

La celebración reunió a numerosos rostros conocidos, entre ellos María García de Jaime y Tomás Páramo. También estuvo presente Victoria Federica, tal y como adelantó este medio en exclusiva. La asistencia de la hija de la infanta Elena ha llamado la atención por su estrecha relación con Tana Rivera, expareja del diestro. Además, como también adelantó este medio, el catering escogido para la ocasión fue el de Alda & Terry, una conocida empresa sevillana especializada en la organización de eventos.

Sin embargo, la fiesta no estuvo exenta de polémica. Con la llegada de la noche y la entrada de la madrugada, la música habría superado los niveles permitidos, lo que provocó las quejas de algunos vecinos de la zona. Las reclamaciones llegaron por escrito al Ayuntamiento de Gerena, que decidió abrir una investigación a través de la Policía Local para esclarecer lo sucedido.

Las molestias también se trasladaron a las redes sociales, donde varios usuarios compartieron sus quejas por el ruido y la pirotecnia. «No pensé que fueran petardos, pensé que eran disparos, en serio. Y a partir de ahí, con la música», escribió uno de ellos. «Parece que la ráfaga de fuegos artificiales y la música están en la puerta de mi casa» y «¿De dónde viene esta música un jueves a las 00:30?» fueron otros de los comentarios publicados durante la celebración.

Por su parte, la periodista Gema López explicó que en Gerena no está permitido utilizar elementos pirotécnicos ni lanzar fuegos artificiales sin cumplir una serie de requisitos. Según señaló, en el caso de Roca Rey no se habría solicitado el permiso correspondiente, por lo que podría haberse incumplido la normativa municipal si se confirma esta circunstancia.

Ante la repercusión de la noticia, Joaquín Moeckel ha salido en defensa del torero y ha cuestionado el tratamiento que se está dando a la actuación policial. «Con la palabra investigación suena como si en la fiesta hubiera pasado algo raro y no ha pasado nada. Ha sido unas personas disfrutando, celebrando un cumpleaños… Si la música estaba alta y se superaban los decibelios, que vaya la policía, se baja la música y punto», ha declarado.

El abogado también ha querido poner el foco en lo que considera una reacción desproporcionada ante una celebración privada. «Fiestas de cumpleaños se producen en España un montón todos los días y sobre todo de personas jóvenes y felices, que lo que hacen es celebrar su cumpleaños, que es una cosa maravillosa y fenomenal», ha afirmado. Y ha ido un paso más allá al cuestionar que la actuación policial se presente como una investigación contra el diestro: «Ahora, se está investigando a Roca Rey, pero ¿qué ha hecho Roca Rey? A ver si va a ser un pecado que un torero pueda celebrar su cumpleaños. A un torero, a un abogado, a un periodista o a un cura. ¡Es igual!».

Moeckel ha insistido en su malestar por los titulares que apuntan a que el torero está siendo investigado personalmente. «Lo que tengo inconveniente es que se ensalcen titulares como que está siendo investigado. Roca Rey ha celebrado su cumpleaños y ha subido la música más de la cuenta, como hemos hecho todos y me incluyo. Se baja la música, se pide disculpas y se acabó», ha concluido, restando importancia a una polémica que ha situado la celebración de los 30 años del diestro en el centro de la actualidad.